Вертолеты Ка-62 оснастят новейшими комплексами связи С-404
Вертолеты Ка-62 смогут уже в скором будущем похвастаться бортовыми комплексами связи С-404. Последние, по утверждениям экспертов, относятся к новому поколению.
Новость об использовании для вертолетов Ка-62 новых комплексов рассказали в беседе с журналистами представители отечественного холдинга “Росэлектроника”. Притом поставлять С-404, как предполагается, будет НПП “Полет”. Впрочем, оснащать Ка-62 вышеупомянутым оборудованием начнут не ранее 2020 года. Сейчас же соответствующая установка успешно проходит необходимые летные испытания. Завершить процесс сертификации воздушного судна в планах до конца 2019, о чем уведомили представители фирмы “Вертолеты России”.
По данным портала “ПолитЭксперт”, С-404 под силу обеспечивать бесперебойную связь летчиков непосредственно с необходимыми наземными объектами, а работа системы осуществляется сразу на нескольких каналах. Чтобы повысить качество связи, антенны устройства планируют встроить непосредственно в обшивку вертолета.
Новость об использовании для вертолетов Ка-62 новых комплексов рассказали в беседе с журналистами представители отечественного холдинга “Росэлектроника”. Притом поставлять С-404, как предполагается, будет НПП “Полет”. Впрочем, оснащать Ка-62 вышеупомянутым оборудованием начнут не ранее 2020 года. Сейчас же соответствующая установка успешно проходит необходимые летные испытания. Завершить процесс сертификации воздушного судна в планах до конца 2019, о чем уведомили представители фирмы “Вертолеты России”.
По данным портала “ПолитЭксперт”, С-404 под силу обеспечивать бесперебойную связь летчиков непосредственно с необходимыми наземными объектами, а работа системы осуществляется сразу на нескольких каналах. Чтобы повысить качество связи, антенны устройства планируют встроить непосредственно в обшивку вертолета.
Технологии
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:00