Ирина Нельсон побывала в самом волшебном месте во Вселенной

Ирина Нельсон постоянно общается со своими подписчиками в социальных сетях. Певица ежедневно делает публикации и рассказывает фанатам все, что происходит в ее жизни. Недавно исполнительница опубликовала новое фото, на котором она запечатлена в ярком платье в пол. В комментарии к посту Ирина Нельсон написала: "На этом фото можно даже прочувствовать запах самой мистической и волшебной страны нашей Вселенной". Певица сообщила, что находится в Индии, и рассказала несколько фактов о культуре данной страны. Также знаменитость добавила, что обожает индийские мантры, которые являются особым магическим заклинанием, а также взывают к Вселенной с просьбой о любви.Подписчики написали: "Мантры на меня тоже действуют волшебно)", "Какое красивое фото, просто класс", "Фотография просто волшебная", "Боже какая красота, спасибо, что рассказали про мантры))", "Спасибо, как всегда полезно)", "Снимок получился очень красочный".