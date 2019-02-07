Ирина Нельсон побывала в самом волшебном месте во Вселенной
В социальной сети Instagram на странице Ирины Нельсон появилась новая публикация. Исполнительница рассказала своим поклонникам, что побывала в самом волшебном месте во Вселенной.
Ирина Нельсон постоянно общается со своими подписчиками в социальных сетях. Певица ежедневно делает публикации и рассказывает фанатам все, что происходит в ее жизни. Недавно исполнительница опубликовала новое фото, на котором она запечатлена в ярком платье в пол. В комментарии к посту Ирина Нельсон написала: "На этом фото можно даже прочувствовать запах самой мистической и волшебной страны нашей Вселенной". Певица сообщила, что находится в Индии, и рассказала несколько фактов о культуре данной страны. Также знаменитость добавила, что обожает индийские мантры, которые являются особым магическим заклинанием, а также взывают к Вселенной с просьбой о любви.
Подписчики написали: "Мантры на меня тоже действуют волшебно)", "Какое красивое фото, просто класс", "Фотография просто волшебная", "Боже какая красота, спасибо, что рассказали про мантры))", "Спасибо, как всегда полезно)", "Снимок получился очень красочный".
Ирина Нельсон постоянно общается со своими подписчиками в социальных сетях. Певица ежедневно делает публикации и рассказывает фанатам все, что происходит в ее жизни. Недавно исполнительница опубликовала новое фото, на котором она запечатлена в ярком платье в пол. В комментарии к посту Ирина Нельсон написала: "На этом фото можно даже прочувствовать запах самой мистической и волшебной страны нашей Вселенной". Певица сообщила, что находится в Индии, и рассказала несколько фактов о культуре данной страны. Также знаменитость добавила, что обожает индийские мантры, которые являются особым магическим заклинанием, а также взывают к Вселенной с просьбой о любви.
Подписчики написали: "Мантры на меня тоже действуют волшебно)", "Какое красивое фото, просто класс", "Фотография просто волшебная", "Боже какая красота, спасибо, что рассказали про мантры))", "Спасибо, как всегда полезно)", "Снимок получился очень красочный".
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:20