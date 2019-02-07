Toyota выпустила рестайлинговую версию Tacoma





Данную модель после премьеры планируют реализовывать в рамках авторынка Соединённых Штатов. Японские специалисты для пикапа использовали новую радиаторную решетку, а также светодиодную оптику. Автолюбителям предлагаются разные колесные автомобильные диски на 16/17/18 дюймов. Кроме стандартных для версии Tacoma расцветок, будут предложены новые вариации окраски кузова. Пикап получит дисплей с поддержкой Apple CarPlay, Amazon Alexa, Android Auto, мультимедийную систему с восьмидюймовым сенсорным удобным экраном, сиденья со специальной электрорегулировкой, помощник в случае поворачивания при бездорожье, контроль за занимаемыми полосами, систему обзора на 360° типа Multi Terrain Monitor, аварийное торможение, систему распознавания пешеходов, круиз-контроль.Новинка подготовлена в девяти комплектациях. При этом силовые агрегаты представлены 2,7-литровым двигателем на 159 лошадиных сил, работающим с шестиступенчатым МКПП, а также 3,5-литровой «шестеркой» на 278 «лошадок», работающей с 6МКПП либо 6АКПП.