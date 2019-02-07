Коллеги уличили Дмитрия Киселева во лжи во время интервью для Юрия Дудя





Илья Шепелин в новом выпуске заявляет, что Киселев не зря получил свое прозвище “Лжедмитрий”, поскольку в беседе с Дудем он сказал много не соответствующих действительности слов. В частности, подозрительными нашли высказывания телеведущего о кредите, выданном РФ Украине в 2013 году, также, по мнению журналистов, их коллега решительно игнорирует проблемы в экономике России, считая, что таковых нет. Это наблюдается в том числе в эфире “Вестей недели”.На просьбу Дудя назвать размер своей пенсии Киселев ответил призывом для ведущего "снять штаны и продемонстрировать свой половой орган", не желая таким образом прямо отвечать на вопрос. Не нашли сотрудники СМИ подтверждения словам ведущего о том, что его племянник воевал в ДНР, а затем попал в тюрьму в Европе по обвинению в терроризме.