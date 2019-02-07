Актриса Полина Максимова полностью обнажилась ради новой роли
Отечественная актриса Полина Максимова, известная по сериалу “Деффченки”, полностью обнажилась ради новой роли. Откровенные сцены с участием звезды показаны в фильме “Семь ужинов”.
Премьера “Семи ужинов” накануне имела место в Москве, официальный же показ комедии стартует не ранее 14 февраля. Полина Максимова в ленте исполнила одну из ведущих ролей, притом звезда согласилась лично участвовать в откровенных сценах, предусмотренных сценарием. В частности, история рассказывает о супругах, чей союз оказался на грани краха. Последним шансом является попытка восстановить отношения за семь ужинов, один из которых влюбленные проводят в полностью обнаженном виде.
Благодаря упомянутой сцене у поклонников Полины Максимовой появится возможность в полной мере оценить все достоинства актрисы как в одежде, так и при ее отсутствии. После предварительной премьеры “Семь ужинов” получил положительные отзывы присутствующих.
Премьера “Семи ужинов” накануне имела место в Москве, официальный же показ комедии стартует не ранее 14 февраля. Полина Максимова в ленте исполнила одну из ведущих ролей, притом звезда согласилась лично участвовать в откровенных сценах, предусмотренных сценарием. В частности, история рассказывает о супругах, чей союз оказался на грани краха. Последним шансом является попытка восстановить отношения за семь ужинов, один из которых влюбленные проводят в полностью обнаженном виде.
Благодаря упомянутой сцене у поклонников Полины Максимовой появится возможность в полной мере оценить все достоинства актрисы как в одежде, так и при ее отсутствии. После предварительной премьеры “Семь ужинов” получил положительные отзывы присутствующих.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:03