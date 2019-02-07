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В Германии Apple возобновит продажу iPhone 7 и iPhone 8

Компания Apple вновь откроет продажи iPhone 7 и iPhone 8 в Германии. Смартфоны на немецком рынке появятся уже в начале весны.

В Германии Apple возобновит продажу iPhone 7 и iPhone 8

Популярные смартфоны были запрещены на немецкой территории в связи с нарушением прав на патент компании Qualcomm. Как стало известно, вопрос уже улажен, и теперь компания Apple выпустит обновленную партию смартфонов с определенными изменениями, которые не нарушают чьи-либо права. Приобрести гаджет на территории Германии можно будет в марте этого года.

Отмечается, что подобная ситуация произошла у компании с Китаем. На данный момент проблем с реализацией смартфонов на его территории уже нет.



 
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Технологии
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 15:47

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