В Германии Apple возобновит продажу iPhone 7 и iPhone 8





Популярные смартфоны были запрещены на немецкой территории в связи с нарушением прав на патент компании Qualcomm. Как стало известно, вопрос уже улажен, и теперь компания Apple выпустит обновленную партию смартфонов с определенными изменениями, которые не нарушают чьи-либо права. Приобрести гаджет на территории Германии можно будет в марте этого года.Отмечается, что подобная ситуация произошла у компании с Китаем. На данный момент проблем с реализацией смартфонов на его территории уже нет.