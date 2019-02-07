В Германии Apple возобновит продажу iPhone 7 и iPhone 8
Компания Apple вновь откроет продажи iPhone 7 и iPhone 8 в Германии. Смартфоны на немецком рынке появятся уже в начале весны.
Популярные смартфоны были запрещены на немецкой территории в связи с нарушением прав на патент компании Qualcomm. Как стало известно, вопрос уже улажен, и теперь компания Apple выпустит обновленную партию смартфонов с определенными изменениями, которые не нарушают чьи-либо права. Приобрести гаджет на территории Германии можно будет в марте этого года.
Отмечается, что подобная ситуация произошла у компании с Китаем. На данный момент проблем с реализацией смартфонов на его территории уже нет.
Популярные смартфоны были запрещены на немецкой территории в связи с нарушением прав на патент компании Qualcomm. Как стало известно, вопрос уже улажен, и теперь компания Apple выпустит обновленную партию смартфонов с определенными изменениями, которые не нарушают чьи-либо права. Приобрести гаджет на территории Германии можно будет в марте этого года.
Отмечается, что подобная ситуация произошла у компании с Китаем. На данный момент проблем с реализацией смартфонов на его территории уже нет.
Технологии
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 15:47