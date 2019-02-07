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Ученые отправят сверхбыстрые корабли на поиски внеземных цивилизаций к пяти звездам

Ученые определились с выбором пяти звезд, к которым будут отправлены космические аппараты в рамках программы по поиску внеземных цивилизаций. По мнению специалистов, в этих звездных системах находятся планеты, на поверхности которых может существовать гипотетическая внеземная жизнь.
Ученые отправят сверхбыстрые корабли на поиски внеземных цивилизаций к пяти звездам

Сверхбыстрые космические корабли разрабатываются в рамках программы Breakthrough Starshot, спонсируемой российским миллиардером Юрием Мильнером. Он уже вложил в проект более 100 миллионов долларов.

Преимуществом данных аппаратов является высокая скорость преодоления сверхогромных расстояний благодаря наличию солнечных парусов. При этом они будут оборудованы всеми необходимыми исследовательскими инструментами, которые позволят найти цивилизацию, если таковая существует на самом деле. Одной из пяти звезд станет Альфа Центавра, до нее космический аппарат нового типа сможет добраться в течение 20 лет.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:29

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