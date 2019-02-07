Медики назвали лучшие способы снизить риск болезней почек





По мнению специалистов, уберечь от патологий почек может правильное питание. В рационе не должно быть избыточного количества соли, красного мяса и переработанных продуктов питания. Важно отдавать предпочтение блюдам, помогающим контролировать артериальное давление и тем, что могут сбалансировать уровень сахара в организме. К таким можно отнести: орехи, фрукты, зеленые овощи. С жирами лучше не перебарщивать, советуют врачи.Укрепить здоровье почек помогут и регулярные физические нагрузки. Они стабилизируют уровень сна, не позволяют набрать лишний вес. А это сохраняет энергичность организма в целом.Следует употреблять достаточное количество свежей воды для профилактики болезней почек. Чем больше человек пьет воды, тем активнее парный орган выводит продукты отходов из сосудов в моче. Но не нужно слишком усердствовать в этом: достаточно 2-3 литров жидкости в день.Не стоит забывать о регулярных обследованиях у медиков, чтобы сохранить нормальную работу почек и других важных органов, подвели итог специалисты.