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Медики назвали лучшие способы снизить риск болезней почек

Ежегодно миллионы людей сталкиваются с различными проблемами почек. Медики назвали лучшие способы, снижающие риск болезней этого органа, обеспечивающего регуляцию химического гомеостаза организма.

Медики назвали лучшие способы снизить риск болезней почек

По мнению специалистов, уберечь от патологий почек может правильное питание. В рационе не должно быть избыточного количества соли, красного мяса и переработанных продуктов питания. Важно отдавать предпочтение блюдам, помогающим контролировать артериальное давление и тем, что могут сбалансировать уровень сахара в организме. К таким можно отнести: орехи, фрукты, зеленые овощи. С жирами лучше не перебарщивать, советуют врачи.

Укрепить здоровье почек помогут и регулярные физические нагрузки. Они стабилизируют уровень сна, не позволяют набрать лишний вес. А это сохраняет энергичность организма в целом.

Следует употреблять достаточное количество свежей воды для профилактики болезней почек. Чем больше человек пьет воды, тем активнее парный орган выводит продукты отходов из сосудов в моче. Но не нужно слишком усердствовать в этом: достаточно 2-3 литров жидкости в день.
Медики назвали лучшие способы снизить риск болезней почек

Не стоит забывать о регулярных обследованиях у медиков, чтобы сохранить нормальную работу почек и других важных органов, подвели итог специалисты.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:15

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