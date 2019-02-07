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Лолита Милявская поздравила Аниту Цой с днем рождения

Лолита Милявская решила поздравить в соцсети Instagram Аниту Цой с днем рождения. Также исполнительница рассказала несколько личных подробностей из жизни своей коллеги.

Лолита Милявская поздравила Аниту Цой с днем рождения

В своей новой публикации в Instagram Лолита Милявская решила рассказать, что именно Анита Цой первой приходит на помощь своим друзьям и коллегам. Также певица сообщила, что именинница может спокойно подарить им песню из своего репертуара, которую она еще не записала. Исполнительница считает, что Анита Цой много чего прошла в этой жизни, но при этом остается доброй и искренней. Исполнительница написала: "С Днём Рождения, замечательная Женщина, Жена, Певица!!! Только будь Здорова!!!". В конце звезда выразила надежду, что все коллеги ответят Аните Цой взаимностью.

Лолита Милявская поздравила Аниту Цой с днем рождения

Подписчик Лолиты Милявской пришли в восторг от этого поста. Они написали: "Анита - замечательный человечек, с огромной любовью отношусь к вам обеим", "Анита и Лолита - замечательные певицы! С Днём рождения!!!", "Вы мои любимые исполнители, талантливые по-настоящему, певицы". Всего за несколько десятков минут пост певица набрал более 31 тысячи лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:50

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