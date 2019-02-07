Экстрасенс Хизер Спрага: Столкновение Нибиру с Землёй уничтожит человечество
Американский экстрасенс Хизер Спрага заявила, что столкновение Нибиру с Землёй уничтожит человечество. Пророчество открылось женщине в вещем сне.
Хизер Спрага (Heather Spraga), предсказавшая три года назад победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, высказалась касательно столкновения Нибиру с Землёй. В недавнем вещем сне, благодаря которым экстрасенс знает будущее, она увидела, как мифическая девятая Планета X стремительно приближается.
Небесное тело в видении Спрага было красного цвета и намного превышало своими размерами Землю. Загадочный голос во сне произнёс слово "Нибиру", окончательно дав экстрасенсу понять, чего следует опасаться. Таким же реальным сном, по её признанию, был и тот, в котором Трамп одержал победу на выборах.
Сторонники Спрага не сомневаются: рано или поздно Нибиру достигнет Земли, и тогда все люди будут уничтожены, если не найдут способа бегства в космос. Помимо YouTube-канала Higher Self, Спрага ведёт блог об астрологии, нумерологии, астральной геометрии и прочих эзотерических сферах.
Хизер Спрага (Heather Spraga), предсказавшая три года назад победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, высказалась касательно столкновения Нибиру с Землёй. В недавнем вещем сне, благодаря которым экстрасенс знает будущее, она увидела, как мифическая девятая Планета X стремительно приближается.
Небесное тело в видении Спрага было красного цвета и намного превышало своими размерами Землю. Загадочный голос во сне произнёс слово "Нибиру", окончательно дав экстрасенсу понять, чего следует опасаться. Таким же реальным сном, по её признанию, был и тот, в котором Трамп одержал победу на выборах.
Сторонники Спрага не сомневаются: рано или поздно Нибиру достигнет Земли, и тогда все люди будут уничтожены, если не найдут способа бегства в космос. Помимо YouTube-канала Higher Self, Спрага ведёт блог об астрологии, нумерологии, астральной геометрии и прочих эзотерических сферах.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:08