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Экстрасенс Хизер Спрага: Столкновение Нибиру с Землёй уничтожит человечество

Американский экстрасенс Хизер Спрага заявила, что столкновение Нибиру с Землёй уничтожит человечество. Пророчество открылось женщине в вещем сне.
Экстрасенс Хизер Спрага: Столкновение Нибиру с Землёй уничтожит человечество

Хизер Спрага (Heather Spraga), предсказавшая три года назад победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, высказалась касательно столкновения Нибиру с Землёй. В недавнем вещем сне, благодаря которым экстрасенс знает будущее, она увидела, как мифическая девятая Планета X стремительно приближается.

Небесное тело в видении Спрага было красного цвета и намного превышало своими размерами Землю. Загадочный голос во сне произнёс слово "Нибиру", окончательно дав экстрасенсу понять, чего следует опасаться. Таким же реальным сном, по её признанию, был и тот, в котором Трамп одержал победу на выборах.

Сторонники Спрага не сомневаются: рано или поздно Нибиру достигнет Земли, и тогда все люди будут уничтожены, если не найдут способа бегства в космос. Помимо YouTube-канала Higher Self, Спрага ведёт блог об астрологии, нумерологии, астральной геометрии и прочих эзотерических сферах.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:08

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