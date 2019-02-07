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Андрей Мерзликин с семьей переехал в новый дом в Подмосковье

Отечественный актер Андрей Мерзликин и его семья смогли переехать в новый дом, находящийся в Подмосковье. Участок приобрел артист еще несколько лет назад, но ремонт там закончен совсем недавно.
Андрей Мерзликин с семьей переехал в новый дом в Подмосковье

Новоселье семья Андрея Мерзликина праздновала в особняке, находящемся в Наро-Фоминском районе. Долгое время здесь шел ремонт, супруги нанимали специалистов и оформляли комнаты по своему вкусу. Также попутно осуществлялось “облагораживание” прилегающей территории, на участке успели высадить множество деревьев, среди которых сосны и туи. В доме имеются большие окна, несколько спален, предусмотрена собственная баня, у детей тоже свои комнаты.
Андрей Мерзликин с семьей переехал в новый дом в Подмосковье

Предметом гордости подмосковного особняка Андрей Мерзликин считает русскую печь. Зимой последнюю можно топить дровами, также оптимально использовать ее для приготовления супов или запекания курицы. Недалеко от дома находится храм, куда вся семья отправляется на выходных, притом с родителями охотно идут и четверо детей.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:55

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