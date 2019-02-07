Cadillac XT5 официально представили в Чикаго
На выставке в Чикаго официально был официально представлен автомобиль класса люкс Cadillac XT5. Автомобиль будет показан еще в нескольких вариациях.
Новый кроссовер Cadillac XT5 ожидается в некоторых моделях. Известно, что компания выпустит еще спортивную версию люксового класса, а также модели Luxury и Premium Luxury. Отличие между последними будет состоять в дизайне.
Кроссовер представлен в своем классическом исполнении с возможностью выбора отделки салона. Автомобиль оснащен серыми колесными дисками размером в 20 дюймов, а также фарами со светодиодными лампами. Технические детали автомобиля остались неизменными.
Новый кроссовер Cadillac XT5 ожидается в некоторых моделях. Известно, что компания выпустит еще спортивную версию люксового класса, а также модели Luxury и Premium Luxury. Отличие между последними будет состоять в дизайне.
Кроссовер представлен в своем классическом исполнении с возможностью выбора отделки салона. Автомобиль оснащен серыми колесными дисками размером в 20 дюймов, а также фарами со светодиодными лампами. Технические детали автомобиля остались неизменными.
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 15:00