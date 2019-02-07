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Сергей Шнуров разозлил пользователей Сети упоминанием об Аллахе в нецензурном стихотворении

Сергей Шнуров вызвал негодование у пользователей Сети за размещение в открытом доступе нецензурного стихотворения, где имеется упоминание об Аллахе. Соответствующий пост фронтмен “Ленинграда” опубликовал в личном профиле на просторах Instagram.
Сергей Шнуров разозлил пользователей Сети упоминанием об Аллахе в нецензурном стихотворении

На своей странице в соцсети Сергей Шнуров поделился снимком, где он позирует в пустынной местности во время отдыха в Маракеше. Артист облачен в белые брюки, рубашку и кроссовки, а на плечах имеется черная накидка. Сопроводил пост отечественный музыкант стихотворением, где он использует нецензурную брань и упоминает Аллаха. Реакция на такое произведение авторства Шнурова со стороны интернет-аудитории оказалась неоднозначной.
Сергей Шнуров разозлил пользователей Сети упоминанием об Аллахе в нецензурном стихотворении

Некоторые фолловеры заявили, что использование ругательств в стихах не красит поэта, а упоминание их рядом с именем Аллаха может являться оскорбительным для мусульман. В то же время другие призвали относиться к творчеству Сергея Шнурова проще, а сам пост “лайками” успели оценить более 182 тысяч пользователей.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:30

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