Сергей Шнуров разозлил пользователей Сети упоминанием об Аллахе в нецензурном стихотворении





На своей странице в соцсети Сергей Шнуров поделился снимком, где он позирует в пустынной местности во время отдыха в Маракеше. Артист облачен в белые брюки, рубашку и кроссовки, а на плечах имеется черная накидка. Сопроводил пост отечественный музыкант стихотворением, где он использует нецензурную брань и упоминает Аллаха. Реакция на такое произведение авторства Шнурова со стороны интернет-аудитории оказалась неоднозначной.Некоторые фолловеры заявили, что использование ругательств в стихах не красит поэта, а упоминание их рядом с именем Аллаха может являться оскорбительным для мусульман. В то же время другие призвали относиться к творчеству Сергея Шнурова проще, а сам пост “лайками” успели оценить более 182 тысяч пользователей.