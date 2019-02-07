УАЗ “Пикап” обзавелся новыми опциями





Базовая версия УАЗ “Пикап” имеет название “Классик”, стоимость ее начинается от 814 тысяч рублей. Теперь за почти 61 тысячу в салоне возможно размещение кондиционера, добавлено право установки аудиосистемы, предлагаются и несколько пакетов опций. За комплектацию “Оптимум” придется отдать свыше 980 тысяч руб, доплата позволит добавить парктроник, систему климат-контроля и мультимедийную систему, схожие опции предложены и для версии “Престиж” с ценой более в 1,09 млн рублей. Прежде климат-контроль и установка переднего парктроника были доступны только на “Максимуме” со стоимостью свыше 1,16 млн рублей.Стоимость установки легкосплавных дисков будет варьироваться в зависимости от комплектации. УАЗ “Пикап” располагает мотором ZMZ Pro мощностью 150 лошадиных сил, улучшенной КПП, также производитель поработал над шумоизоляцией и рулевым управлением.