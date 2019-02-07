Сын Наоми Уоттс и Лива Шрайбера носит женскую одежду
Сын знаменитой актрисы Наоми Уоттс и актера Лива Шрайбера предпочитает носить не мужскую, а женскую одежду. Звездные мать и отец относится к такому выбору наследника спокойно, и даже поддерживают его выбор.
В последнее время все больше детей голливудских звезд предпочитают носить ту одежду, которую хотят, не обращая внимания на гендерные различия. Недавно Наоми Уоттс заметили на прогулке с сыном Сэмюэлем. На мальчике была надета рубашка розового цвета и сарафан в клеточку. В руках у звезды кинофильма "Кинг Конг" была розовая курточка ее наследника. Длинные волосы Сэмюэля были собраны в хвост. На прогулке Наоми Уоттс выглядела довольно счастливой, и не беспокоилась по поводу внешнего вида наследника.
Это уже не первый случай, когда наследник знаменитых актеров Лива Шрайбера и Наоми Уоттс появился на публике в женской одежде. Но звездные родители относятся к увлечению сына вполне спокойно, и даже поддерживают его. А вот старший брат не разделяет выбор Сэмюэля, предпочитая носить мужскую одежду.
В последнее время все больше детей голливудских звезд предпочитают носить ту одежду, которую хотят, не обращая внимания на гендерные различия. Недавно Наоми Уоттс заметили на прогулке с сыном Сэмюэлем. На мальчике была надета рубашка розового цвета и сарафан в клеточку. В руках у звезды кинофильма "Кинг Конг" была розовая курточка ее наследника. Длинные волосы Сэмюэля были собраны в хвост. На прогулке Наоми Уоттс выглядела довольно счастливой, и не беспокоилась по поводу внешнего вида наследника.
Это уже не первый случай, когда наследник знаменитых актеров Лива Шрайбера и Наоми Уоттс появился на публике в женской одежде. Но звездные родители относятся к увлечению сына вполне спокойно, и даже поддерживают его. А вот старший брат не разделяет выбор Сэмюэля, предпочитая носить мужскую одежду.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:15