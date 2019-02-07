Ученые определили, какой сливочный десерт предотвращает развитие диабета 2 типа





Людям, страдающим от диабета, часто приходится отказываться от сладких продуктов, но существуют такие десерты, которые не только не усугубляют болезнь, но и позволяют защититься от нее. К таким десертам относится греческий сливочный йогурт, который из-за его твердой консистенции легко перепутать с сыром.Благодаря наличию в греческом йогурте полезных бактерий, улучшается усвояемость питательных веществ, что позволяет людям контролировать свой вес и предотвращать риски развития диабета 2 типа. Кроме того, в греческом йогурте содержится меньше натурального сахара и небольшое количество жиров. Доктор Келлоу советует выбирать пробиотические, живые или биологические йогурты. В них содержится наибольшее количество полезных бактерий.