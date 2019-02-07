Ирина Пинчук сбежала с проекта после очередной выходки своего нового парня Валерия Блюменкранца





Всем известно, что еще несколько дней назад Ирина и Валерий наконец-таки нашли общий язык и примирились. Стоит напомнить, что поскандалила парочка из-за очередного загула Блюменкранца, во время которого он не выходил на связь с Пинчук на протяжении двух суток.Тогда после возвращения Валерия на Поляну Ирина поспешила поставить условие своему мужчине. Брюнетка указала на то, что если ее избранник, в конечном счете, не откажется от гулянок и горячительных напитков, она с ним тут же расстанется.И вот несколько часов назад стало известно, что даже страх потерять возлюбленную не остановил Блюменкранца от новой выходки. Как сообщается, бывший муж Таты Абрамсон опять отправился за Периметр, где тут же пустился во все тяжкие.Оказывается, что Валерий настолько хорошо отпраздновал свое 30-летие, что вновь решил отказаться от общения с Ириной. В результате после вечеринки Блюменкранца на Поляну вернулась только Пинчук. Правда, брюнетка не стала долго засиживаться в Периметре и тут же покинула его.В социальных сетях появился видеоролик, который, как выяснилось, опубликовал бывший участник «Дома-2» Виктор Литвинов. На записи Ирину пытается утешить ее близкая подруга Татьяна Мусульбес, которой она заявляет, что рассталась с Валерием, но он еще об этом не знает.