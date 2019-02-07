В Арабских Эмиратах состоится премьера лимузина Aurus





Ранее было известно, что презентация должна состояться в Женеве на международной автомобильной выставке в день ее открытия – 7 марта. Однако по новым данным, лимузин презентуют на одной из выставок вооружения в ОАЭ.Как сообщают представители Минпромторга, российские автомобильные дилеры будут оформлять предзаказы на покупку президентских автомобилей Aurus Senat Limousine L700, а также Aurus Senat S600 уже с середины февраля до официального выпуска. Отмечается, что у потенциальных покупателей будет возможность лично обсудить все детали приобретения автомобилей с официальными представителями компании Aurus в России.