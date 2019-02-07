Алла Пугачева отказалась отвечать на вопросы о подготовке к юбилейному концерту

Накануне Алла Пугачева в сопровождении Максима Галкина посетила премьеру киноленты “Пилигрим”. Появление Примадонны сопровождалось значительным ажиотажем среди представителей СМИ. В частности, журналисты не давали покоя артистке даже в зале перед просмотром фильма, задавая ей вопросы о подготовке к предстоящему масштабному концерту в столице. Впрочем, давление со стороны прессы певица решила проигнорировать, оставив темы о грядущем выступлении без комментариев.В комментариях пользователи Сети возмутились настойчивостью журналистов, которые не собирались оставлять Примадонну даже в зале. Публика отметила, что певица из-за назойливого внимания не может спокойно насладиться фильмом. Часть юзеров похвалили Пугачеву за стойкость перед такими раздражителями.