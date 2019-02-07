АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные из США открыли новый тип магнита
EUR 74.77 USD 65.67
Курс валют на 07.02.2019

Алла Пугачева отказалась отвечать на вопросы о подготовке к юбилейному концерту

Алла Пугачева отказалась отвечать на вопросы журналистов о том, как идет процесс подготовки к юбилейному концерту артистки. Выступить Кремле в честь своего 70-летия Примадонна должна уже в апреле.
Алла Пугачева отказалась отвечать на вопросы о подготовке к юбилейному концерту

Накануне Алла Пугачева в сопровождении Максима Галкина посетила премьеру киноленты “Пилигрим”. Появление Примадонны сопровождалось значительным ажиотажем среди представителей СМИ. В частности, журналисты не давали покоя артистке даже в зале перед просмотром фильма, задавая ей вопросы о подготовке к предстоящему масштабному концерту в столице. Впрочем, давление со стороны прессы певица решила проигнорировать, оставив темы о грядущем выступлении без комментариев.

В комментариях пользователи Сети возмутились настойчивостью журналистов, которые не собирались оставлять Примадонну даже в зале. Публика отметила, что певица из-за назойливого внимания не может спокойно насладиться фильмом. Часть юзеров похвалили Пугачеву за стойкость перед такими раздражителями.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экстрасенс Хизер Спрага: Столкновение
Актриса Полина Максимова полностью
Cadillac XT5 официально представили в
Андрей Мерзликин с семьей переехал в
Оззи Осборн госпитализирован в клинику
Лолита Милявская поздравила Аниту Цой с
УАЗ “Пикап” обзавелся новыми опциями
Ученые определили, какой сливочный
Сергей Шнуров разозлил пользователей
Глава Минздрава Вероника Скворцова
Учёные из США открыли новый тип магнита
Сын Наоми Уоттс и Лива Шрайбера носит
В Арабских Эмиратах состоится премьера
Красноярские учёные рассказали о
Алла Пугачева отказалась отвечать на
Эксперты призвали россиян уже сейчас
В России могут полностью исчезнуть дачи
Исследование: Любовь к себе нормализует
Жителей Сицилии удивила загадочная
Певец Иван Макаревич рассказал о дуэте
Ирина Пинчук сбежала с проекта после
Британцы назвали математика Алана
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук вместе
В Амазонской низменности ученые нашли
Приложение Adobe повреждает динамики на
Идентификация клетки происхождения рака
СМИ вынудили помощницу Евгения
Конфликты в семье Саши Черно и Ольги
Ученые нашли новый способ лечения
Россия запустит самостоятельное
Просмотреть все новости