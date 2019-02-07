АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные из США открыли новый тип магнита
EUR 74.77 USD 65.67
Курс валют на 07.02.2019

Глава Минздрава Вероника Скворцова раскрыла причину смерти 70% российских мужчин

Вероника Скворцова раскрыла причину смерти 70% российских мужчин трудоспособного возраста. В эфире радиостанции Вести ФМ глава Минздрава РФ сообщила: большая часть представителей сильного пола умирает из-за алкогольной зависимости и других связанных с ней последствий.

Глава Минздрава Вероника Скворцова раскрыла причину смерти 70% российских мужчин

По словам эксперта, смертность мужчин связана не только с употреблением спиртного. Речь идет и о накопительной алкогольной смертности, вызванной циррозами, язвенными болезнями желудка, панкрионекрозами, ранней гипертонической болезнью.

Острая смертность от алкогольных напитков в последнее время снизилась. Это связано с изменением рынка данной продукции: люди стали употреблять меньше суррогатов, так как уменьшилось их производство, - констатировала Вероника Скворцова.

Специалист назвала результаты последних статистических данных: если сравнивать с женщинами у трудоспособных мужчин в 3 раза выше уровень смертности. Последняя составляет 735 случаев на 100 000 россиян.

Главная задача сейчас в российском государстве - поднять продолжительность жизни, снизив предотвращаемую смертность. По мнению министра, в Минздраве надеются, что к 2020 году получится увеличить жизненный период в среднем до 80 лет для граждан РФ.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экстрасенс Хизер Спрага: Столкновение
Актриса Полина Максимова полностью
Cadillac XT5 официально представили в
Андрей Мерзликин с семьей переехал в
Оззи Осборн госпитализирован в клинику
Лолита Милявская поздравила Аниту Цой с
УАЗ “Пикап” обзавелся новыми опциями
Ученые определили, какой сливочный
Сергей Шнуров разозлил пользователей
Глава Минздрава Вероника Скворцова
Учёные из США открыли новый тип магнита
Сын Наоми Уоттс и Лива Шрайбера носит
В Арабских Эмиратах состоится премьера
Красноярские учёные рассказали о
Алла Пугачева отказалась отвечать на
Эксперты призвали россиян уже сейчас
В России могут полностью исчезнуть дачи
Исследование: Любовь к себе нормализует
Жителей Сицилии удивила загадочная
Певец Иван Макаревич рассказал о дуэте
Ирина Пинчук сбежала с проекта после
Британцы назвали математика Алана
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук вместе
В Амазонской низменности ученые нашли
Приложение Adobe повреждает динамики на
Идентификация клетки происхождения рака
СМИ вынудили помощницу Евгения
Конфликты в семье Саши Черно и Ольги
Ученые нашли новый способ лечения
Россия запустит самостоятельное
Просмотреть все новости