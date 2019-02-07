Глава Минздрава Вероника Скворцова раскрыла причину смерти 70% российских мужчин
Вероника Скворцова раскрыла причину смерти 70% российских мужчин трудоспособного возраста. В эфире радиостанции Вести ФМ глава Минздрава РФ сообщила: большая часть представителей сильного пола умирает из-за алкогольной зависимости и других связанных с ней последствий.
По словам эксперта, смертность мужчин связана не только с употреблением спиртного. Речь идет и о накопительной алкогольной смертности, вызванной циррозами, язвенными болезнями желудка, панкрионекрозами, ранней гипертонической болезнью.
Острая смертность от алкогольных напитков в последнее время снизилась. Это связано с изменением рынка данной продукции: люди стали употреблять меньше суррогатов, так как уменьшилось их производство, - констатировала Вероника Скворцова.
Специалист назвала результаты последних статистических данных: если сравнивать с женщинами у трудоспособных мужчин в 3 раза выше уровень смертности. Последняя составляет 735 случаев на 100 000 россиян.
Главная задача сейчас в российском государстве - поднять продолжительность жизни, снизив предотвращаемую смертность. По мнению министра, в Минздраве надеются, что к 2020 году получится увеличить жизненный период в среднем до 80 лет для граждан РФ.
По словам эксперта, смертность мужчин связана не только с употреблением спиртного. Речь идет и о накопительной алкогольной смертности, вызванной циррозами, язвенными болезнями желудка, панкрионекрозами, ранней гипертонической болезнью.
Острая смертность от алкогольных напитков в последнее время снизилась. Это связано с изменением рынка данной продукции: люди стали употреблять меньше суррогатов, так как уменьшилось их производство, - констатировала Вероника Скворцова.
Специалист назвала результаты последних статистических данных: если сравнивать с женщинами у трудоспособных мужчин в 3 раза выше уровень смертности. Последняя составляет 735 случаев на 100 000 россиян.
Главная задача сейчас в российском государстве - поднять продолжительность жизни, снизив предотвращаемую смертность. По мнению министра, в Минздраве надеются, что к 2020 году получится увеличить жизненный период в среднем до 80 лет для граждан РФ.
Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:24