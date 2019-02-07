Красноярские учёные рассказали о последствиях нагревания тундры на 2 градуса
Красноярские учёные рассказали о последствиях нагревания арктической почвы тундры на 2 градуса. В условиях глобального потепления в атмосферу будет поступать в 2 раза больше парниковых газов.
Сотрудники Федерального центра отделения СО РАН в Красноярске провели эксперимент, отмечая, как почва тундры реагирует на рост температуры. Учёные собрали изолированные камеры, где меняли режимы влажности и уровень тепла. Фиксировали научные специалисты обмен земли и окружающей среды парниковыми газами.
В лаборатории воспроизвели условия летнего сезона в Арктике, когда органика приходит в фазу активного образования и переработки. В начале лета испарялось много углекислого газа, однако к концу отметка достигла нуля. После нагревания почвы всего на 2 градуса парниковый эффект вернулся, и длился все 80 дней эксперимента. Так, углекислый газ выделялся с удвоенной скоростью на 50 граммов больше обычного.
Если вечная мерзлота начнёт таять, весенние дожди станут начинаться раньше, и таким образом спровоцируют дополнительные выбросы метана, отмечают красноярские учёные. Исследование поможет в прогнозе последствий глобального потепления.
Сотрудники Федерального центра отделения СО РАН в Красноярске провели эксперимент, отмечая, как почва тундры реагирует на рост температуры. Учёные собрали изолированные камеры, где меняли режимы влажности и уровень тепла. Фиксировали научные специалисты обмен земли и окружающей среды парниковыми газами.
В лаборатории воспроизвели условия летнего сезона в Арктике, когда органика приходит в фазу активного образования и переработки. В начале лета испарялось много углекислого газа, однако к концу отметка достигла нуля. После нагревания почвы всего на 2 градуса парниковый эффект вернулся, и длился все 80 дней эксперимента. Так, углекислый газ выделялся с удвоенной скоростью на 50 граммов больше обычного.
Если вечная мерзлота начнёт таять, весенние дожди станут начинаться раньше, и таким образом спровоцируют дополнительные выбросы метана, отмечают красноярские учёные. Исследование поможет в прогнозе последствий глобального потепления.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:03