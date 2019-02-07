Конфликты в семье Саши Черно и Ольги Рапунцель продолжаются

«А вы заметили, что в новых эфирах «Дома-2» только и говорят о разводе Черно и Рапунцель? Практически ничего другого и не показывают.. Уже не интересно даже наблюдать за ними, не то, что еще слушать.. одни и те же претензии.. Просто ужас!», - продолжают писать в Сети.





Телезрители скандально-известного проекта уже давно обратили внимание на то, что последнюю неделю две самые яркие проектные семьи начали обсуждать тему развода.По мнению поклонников «Дома-2», довольно подозрительным является тот момент, что Ольга и Александра практически одновременно подняли тему развода. Стоит напомнить, что Рапунцель перестало устраивать то, как мать ее любимого супруга Дмитрия Дмитренко отзывается о ней, а вот Черно недовольна отношением Иосифа Оганесяна к себе.И Ольга и Александра не видят другого выхода кроме как развестись со своими мужьями, так как убеждены, что дальше будет только хуже. В недавнем эфире реалити-шоу Рапунцель заявила, что Дмитренко перестал заботиться о ней и их семье, так как раньше, и все это из-за его родительницы, которую он постоянно слушает.В свою очередь, в этом же самом выпуске «Дома-2», Черно пожаловалась, что Иосиф не хочет работать и думает лишь о том, как бы провести время с друзьями, но не с женой.