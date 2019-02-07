Певец Иван Макаревич рассказал о дуэте с Децлом на шоу “Вечерний Ургант”

Основной темой вечера стала презентация фильма “Русский бес”, где Иван Макаревич играл вместе с Ксенией Раппопорт, также посетившей студию “Вечернего Урганта”. Вспомнил сын Макаревича о том, что занимается музыкой, выпуская композиции под именем James Oclahoma. Один из последних дуэтов артистом записан с уже покойным Децлом, вместе они исполнили песню “Мысли глубоко”. Гость программы отметил, что трек создан задолго до кончины 35-летнего Кирилла Толмацкого, но был включен в новый альбом рэпера.Иван Макаревич назвал грустным тот факт, что Децла не стало, особенно учитывая начавшееся между ними совсем недавно сотрудничество. Иван Ургант поддержал слова молодого актера, отметив, что смерть рэп-исполнителя стала серьезным потрясением для поклонников и знакомых известного артиста, имевшего собственный особенный взгляд на хип-хоп.