АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Идентификация клетки происхождения рака предотвратит метастазы и разрастание опухолей
EUR 74.77 USD 65.67
Курс валют на 07.02.2019

Певец Иван Макаревич рассказал о дуэте с Децлом на шоу “Вечерний Ургант”

Отечественный 31-летний музыкант Иван Макаревич рассказал о своем дуэте с рэпером Децлом. Сын Андрея Макаревича стал гостем популярного шоу “Вечерний Ургант”.
Певец Иван Макаревич рассказал о дуэте с Децлом на шоу “Вечерний Ургант”

Основной темой вечера стала презентация фильма “Русский бес”, где Иван Макаревич играл вместе с Ксенией Раппопорт, также посетившей студию “Вечернего Урганта”. Вспомнил сын Макаревича о том, что занимается музыкой, выпуская композиции под именем James Oclahoma. Один из последних дуэтов артистом записан с уже покойным Децлом, вместе они исполнили песню “Мысли глубоко”. Гость программы отметил, что трек создан задолго до кончины 35-летнего Кирилла Толмацкого, но был включен в новый альбом рэпера.

Иван Макаревич назвал грустным тот факт, что Децла не стало, особенно учитывая начавшееся между ними совсем недавно сотрудничество. Иван Ургант поддержал слова молодого актера, отметив, что смерть рэп-исполнителя стала серьезным потрясением для поклонников и знакомых известного артиста, имевшего собственный особенный взгляд на хип-хоп.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Певец Иван Макаревич рассказал о дуэте
Ирина Пинчук сбежала с проекта после
Британцы назвали математика Алана
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук вместе
В Амазонской низменности ученые нашли
Приложение Adobe повреждает динамики на
Идентификация клетки происхождения рака
СМИ вынудили помощницу Евгения
Конфликты в семье Саши Черно и Ольги
Ученые нашли новый способ лечения
Россия запустит самостоятельное
В Москве во время раскопок археологи
Покупатели недовольны сервисом
Учёные разгадали механизм создания
Ариана Гранде не планирует выступать на
Американские учёные разработали
В Сети обнародованы фото певицы Саши
Мультсериал «Симпсоны» будет продлен на
Алексей Панин собирается эмигрировать в
Ученые объяснили, из-за чего викинги
Эксперты рассказали, как обезопасить
Агния Осина разместила откровенный
Ольга Бузова «завела» себе двойника
Ольга Бузова рассказала историю о том,
Специалисты озвучили результаты
Станислав Садальский навестил друга в
Хомяки помогут ученым найти ключ к
Ирина Понаровская заявила, что не
Эксплойт на MacOS имеет доступ к паролям
Звезда «Дом-2» Виктория Боня оставила
Просмотреть все новости