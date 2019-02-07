Певец Иван Макаревич рассказал о дуэте с Децлом на шоу “Вечерний Ургант”
Отечественный 31-летний музыкант Иван Макаревич рассказал о своем дуэте с рэпером Децлом. Сын Андрея Макаревича стал гостем популярного шоу “Вечерний Ургант”.
Основной темой вечера стала презентация фильма “Русский бес”, где Иван Макаревич играл вместе с Ксенией Раппопорт, также посетившей студию “Вечернего Урганта”. Вспомнил сын Макаревича о том, что занимается музыкой, выпуская композиции под именем James Oclahoma. Один из последних дуэтов артистом записан с уже покойным Децлом, вместе они исполнили песню “Мысли глубоко”. Гость программы отметил, что трек создан задолго до кончины 35-летнего Кирилла Толмацкого, но был включен в новый альбом рэпера.
Иван Макаревич назвал грустным тот факт, что Децла не стало, особенно учитывая начавшееся между ними совсем недавно сотрудничество. Иван Ургант поддержал слова молодого актера, отметив, что смерть рэп-исполнителя стала серьезным потрясением для поклонников и знакомых известного артиста, имевшего собственный особенный взгляд на хип-хоп.
Основной темой вечера стала презентация фильма “Русский бес”, где Иван Макаревич играл вместе с Ксенией Раппопорт, также посетившей студию “Вечернего Урганта”. Вспомнил сын Макаревича о том, что занимается музыкой, выпуская композиции под именем James Oclahoma. Один из последних дуэтов артистом записан с уже покойным Децлом, вместе они исполнили песню “Мысли глубоко”. Гость программы отметил, что трек создан задолго до кончины 35-летнего Кирилла Толмацкого, но был включен в новый альбом рэпера.
Иван Макаревич назвал грустным тот факт, что Децла не стало, особенно учитывая начавшееся между ними совсем недавно сотрудничество. Иван Ургант поддержал слова молодого актера, отметив, что смерть рэп-исполнителя стала серьезным потрясением для поклонников и знакомых известного артиста, имевшего собственный особенный взгляд на хип-хоп.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:30