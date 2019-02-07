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Покупатели недовольны сервисом интернет-магазина Ольги Бузовой

Интернет-магазин Ольги Бузовой в очередной раз подвергся критике.

Не секрет, что Бузова является не только телеведущей «Дома-2» и певицей, но и писательницей, актрисой и дизайнером. Довольно давно Ольга решила открыть интернет-магазин, где продает собственную линию одежды под названием «Olga Buzova Desing».

Покупатели недовольны сервисом интернет-магазина Ольги Бузовой

Невзирая на большое количество поклонников, наряды Бузовой не всегда получают только положительные отзывы. То и дело покупатели Ольги жалуются на то, что в интернет-магазине поющей ведущей работают «непрофессионалы».

«Ужасный сервис! Сразу понятно, что работают непрофессионалы! Бузова, у тебя столько денег, что не можешь нормальных сотрудников нанять?», - не единожды писали подписчики Ольги.


Покупатели недовольны сервисом интернет-магазина Ольги Бузовой

Также многих покупателей не устраивает, что для того, чтобы получиться тот или иной наряд от Бузовой, им сначала нужно внести стопроцентную предоплату, но даже в этом случае менеджеры интернет-магазина новоиспеченной исполнительницы не могут назвать точной даты отправки.

Более того, подписчики Ольги не понимают, откуда телезнаменитость взяла такие большие цены. По мнению фолловеров, товар Бузовой, невзирая на то, что он носит марку бренда, не дотягивает до того уровня, о котором раз за разом говорит ведущая реалити-шоу «Дом-2».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:37

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