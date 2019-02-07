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В России могут полностью исчезнуть дачи

В России могут полностью исчезнуть дачи. Это произойдет из-за того, что упрощенная форма регистрации на садовые и жилые дома действует до 1 марта этого года.

В России могут полностью исчезнуть дачи

В Российской Федерации с 1 января 2019 года вступил в силу новый закон о ведении жителями страны огородничества и садоводства для личного распоряжения. Согласно постановлению, из обихода будут исключены такие понятия, как потребительские кооперативные организации и дачные партнерства некоммерческого типа. Что касается так называемых «дачных домиков», то они станут либо жилыми, либо «садовыми».

Для того, что бы зарегистрировать права на жилые и садовые дома по упрощенной форме, нужно заказать технический план жилья и подать документы в государственную службу регистрации, картографии и кадастра через МФЦ для составления нормативно правового акта. При этом новый закон не обязывает владельцев дачных участков срочно вносить изменения в данные документы.



 
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Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:47

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