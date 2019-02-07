В России могут полностью исчезнуть дачи





В Российской Федерации с 1 января 2019 года вступил в силу новый закон о ведении жителями страны огородничества и садоводства для личного распоряжения. Согласно постановлению, из обихода будут исключены такие понятия, как потребительские кооперативные организации и дачные партнерства некоммерческого типа. Что касается так называемых «дачных домиков», то они станут либо жилыми, либо «садовыми».Для того, что бы зарегистрировать права на жилые и садовые дома по упрощенной форме, нужно заказать технический план жилья и подать документы в государственную службу регистрации, картографии и кадастра через МФЦ для составления нормативно правового акта. При этом новый закон не обязывает владельцев дачных участков срочно вносить изменения в данные документы.