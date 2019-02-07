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Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук вместе исполнили композицию в стиле шансон

Алексей Чумаков и его супруга Юлия Ковальчук вместе исполнили композицию в стиле шансон. Соответствующим видео отечественный певец поделился с фолловерами в сети Instagram.
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук вместе исполнили композицию в стиле шансон

Накануне Чумаков и Ковальчук отправились на отдых в Испанию, где пара вместе весело проводит время. Певец поделился видео, записанным во время поездки супругов в автомобиле. В салоне артистов звучала композиция “Птичий рынок” в исполнении группы “Лесоповал”, а сами знаменитости пытались подпевать. В своей публикации Чумаков вспомнил о своих выступлениях в “кабаках”, а также творчестве в 1990-х. Он признался, что в жанре русского шансона “Лесоповал” считает лучшим коллективом. Многие фолловеры с утверждением кумира согласились, некоторые назвали свои любимые группы.

Юлия Ковальчук на отдыхе тоже не теряет времени зря, накануне отечественная певица успела попробовать свои силы в гольфе. В частности, артистка взяла свой первый урок в компании тренера, поделившись успехами в новом деле с поклонниками в социальных сетях.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:16

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