Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук вместе исполнили композицию в стиле шансон

Накануне Чумаков и Ковальчук отправились на отдых в Испанию, где пара вместе весело проводит время. Певец поделился видео, записанным во время поездки супругов в автомобиле. В салоне артистов звучала композиция “Птичий рынок” в исполнении группы “Лесоповал”, а сами знаменитости пытались подпевать. В своей публикации Чумаков вспомнил о своих выступлениях в “кабаках”, а также творчестве в 1990-х. Он признался, что в жанре русского шансона “Лесоповал” считает лучшим коллективом. Многие фолловеры с утверждением кумира согласились, некоторые назвали свои любимые группы.Юлия Ковальчук на отдыхе тоже не теряет времени зря, накануне отечественная певица успела попробовать свои силы в гольфе. В частности, артистка взяла свой первый урок в компании тренера, поделившись успехами в новом деле с поклонниками в социальных сетях.