Приложение Adobe повреждает динамики на MacBook Pro





Последнее обновление программы для создания и редактирования видео Premiere Pro стало причиной повреждения динамиков из-за громкого звука. На главном сайте компании уже имеется бессчетное количество жалоб. По словам пользователей, во время редактирования видео из динамиков внезапно воспроизводиться очень громкий искаженный звук.Первые жалобы отмечались еще в ноябре, однако со временем они стали еще более многочисленными. Отмечается, что сбои происходят в версиях приложения 12.0.1 и 12.0.2.Некоторые пользователи сообщают, что помочь на время справиться с проблемой может отключение микрофона устройства в Premiere Pro.