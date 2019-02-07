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Приложение Adobe повреждает динамики на MacBook Pro

Пользователи MacBook Pro заявляют, что динамики устройства вышли из строя. Всему виной последнее обновление от компании Adobe.

Приложение Adobe повреждает динамики на MacBook Pro

Последнее обновление программы для создания и редактирования видео Premiere Pro стало причиной повреждения динамиков из-за громкого звука. На главном сайте компании уже имеется бессчетное количество жалоб. По словам пользователей, во время редактирования видео из динамиков внезапно воспроизводиться очень громкий искаженный звук.

Первые жалобы отмечались еще в ноябре, однако со временем они стали еще более многочисленными. Отмечается, что сбои происходят в версиях приложения 12.0.1 и 12.0.2.

Некоторые пользователи сообщают, что помочь на время справиться с проблемой может отключение микрофона устройства в Premiere Pro.



 
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Технологии
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 13:04

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