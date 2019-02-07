Британцы назвали математика Алана Тьюринга величайшей личностью XX века
Британцы назвали учёного Алана Тьюринга наиболее значимой личностью XX века по итогам программы "Icons". Голосование провёл канал BBC.
Британская аудитория отдала больше всего голосов Алану Тьюрингу как самой значимой личности XX столетия. Сюжет об английском математике показали в 8-серийном фильме "Кумиры". В начале января передача вышла в эфир, и в конце каждой серии BBC предлагал зрителям отдать голос за одного из 4 предложенных кандидатов в той или иной культурной сфере.
Самым великим писателем и художником британцы посчитали Пабло Пикассо, артистом - Дэвида Боуи, спортсменом - Мохаммеда Али, исследователем - Эрнеста Шеклтона. Значимыми политическими активистами и лидерами были признаны Мартин Лютер Кинг и Нельсон Мандела.
За заслуги в расшифровке шифров во Второй мировой и работы о компьютерных машинах лучшим учёным столетия признали Тьюринга. В 8 выпуске из 7 выдающихся личностей британцы также выбрали гениального математика, жившего в 1912-1954 годах.
Одной из примечательных работ, касающихся компьютера и разума, стал тест Тьюринга. Он причисляет к искусственному интеллекту лишь те машины, в беседе с которыми человек не может понять, что перед ним робот. В 2014 году о математике сняли фильм "Игра в имитацию" с Бенедиктом Камбербэтчем.
Британская аудитория отдала больше всего голосов Алану Тьюрингу как самой значимой личности XX столетия. Сюжет об английском математике показали в 8-серийном фильме "Кумиры". В начале января передача вышла в эфир, и в конце каждой серии BBC предлагал зрителям отдать голос за одного из 4 предложенных кандидатов в той или иной культурной сфере.
Самым великим писателем и художником британцы посчитали Пабло Пикассо, артистом - Дэвида Боуи, спортсменом - Мохаммеда Али, исследователем - Эрнеста Шеклтона. Значимыми политическими активистами и лидерами были признаны Мартин Лютер Кинг и Нельсон Мандела.
За заслуги в расшифровке шифров во Второй мировой и работы о компьютерных машинах лучшим учёным столетия признали Тьюринга. В 8 выпуске из 7 выдающихся личностей британцы также выбрали гениального математика, жившего в 1912-1954 годах.
Одной из примечательных работ, касающихся компьютера и разума, стал тест Тьюринга. Он причисляет к искусственному интеллекту лишь те машины, в беседе с которыми человек не может понять, что перед ним робот. В 2014 году о математике сняли фильм "Игра в имитацию" с Бенедиктом Камбербэтчем.
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:24