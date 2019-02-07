Британцы назвали математика Алана Тьюринга величайшей личностью XX века





Британская аудитория отдала больше всего голосов Алану Тьюрингу как самой значимой личности XX столетия. Сюжет об английском математике показали в 8-серийном фильме "Кумиры". В начале января передача вышла в эфир, и в конце каждой серии BBC предлагал зрителям отдать голос за одного из 4 предложенных кандидатов в той или иной культурной сфере.Самым великим писателем и художником британцы посчитали Пабло Пикассо, артистом - Дэвида Боуи, спортсменом - Мохаммеда Али, исследователем - Эрнеста Шеклтона. Значимыми политическими активистами и лидерами были признаны Мартин Лютер Кинг и Нельсон Мандела.За заслуги в расшифровке шифров во Второй мировой и работы о компьютерных машинах лучшим учёным столетия признали Тьюринга. В 8 выпуске из 7 выдающихся личностей британцы также выбрали гениального математика, жившего в 1912-1954 годах.Одной из примечательных работ, касающихся компьютера и разума, стал тест Тьюринга. Он причисляет к искусственному интеллекту лишь те машины, в беседе с которыми человек не может понять, что перед ним робот. В 2014 году о математике сняли фильм "Игра в имитацию" с Бенедиктом Камбербэтчем.