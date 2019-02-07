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СМИ вынудили помощницу Евгения Петросяна Татьяну Брухунову обратиться в полицию

Татьяна Брухунова решила обратиться в полицию, к чему ее подтолкнули отечественные СМИ. Помощнице Евгения Петросяна решительно не нравится вмешательство со стороны прессы в ее личную жизнь.
СМИ вынудили помощницу Евгения Петросяна Татьяну Брухунову обратиться в полицию

В соцсетях Татьяна Брухунова отметила, что в последнее время попытки СМИ получить сведения о ее частной жизни стали более частыми и настойчивыми. Долгое время помощница Петросяна продолжала терпеть и закрывать на такие действия журналистов глаза, однако у нее тоже есть свои границы и пределы. В связи с этим представительницей юмориста принято решение об обращении в полицию, также в адрес некоторых СМИ Брухунова направит требование о запрете распространения частной информации или фото.

Обратилась помощница Евгения Петросяна и к “порядочным СМИ”, попросив их не заниматься публикацией сомнительной информации о ней. Она предупредила, что такие действия могут преследоваться по закону. В комментариях большинство фолловеров поддержали Брухунову, считая, что никто не имеет права вторгаться в личные дела звезды.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:00

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