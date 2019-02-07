АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали, как обезопасить детей от негативного воздействия интернета и гаджетов
EUR 74.77 USD 65.67
Курс валют на 07.02.2019

Эксперты рассказали, как обезопасить детей от негативного воздействия интернета и гаджетов

Британские эксперты рассказали, каким образом можно обезопасить детей от негативного воздействия интернета и современных гаджетов. Главный акцент сделан на том, что растущее поколение должно учиться не только обращаться с техникой, но и ценить живое общение с реальными людьми.

Эксперты рассказали, как обезопасить детей от негативного воздействия интернета и гаджетов


Учитывая быстро растущее количество новых электронных устройств во всём мире, которые ежедневно пользуются огромным спросом преимущественно среди подростков, британские эксперты решили составить ряд обязательных к выполнению рекомендаций, помогающих обезопасить детей от негативного воздействия интернета и гаджетов. Кроме пунктов о том, как должны вести себя родители, чтобы научить ребёнка правильному и здоровому подходу к современным технологиям, специалисты настаивают также на важности фильтрации информации в различных социальных сетях для определённых возрастных категорий. В настоящий же момент любой желающий ребенок легко, а иногда и сам не желая того, получает массу данных из Сети, не соответствующих его потребностям.

Заинтересовались вопросом использования гаджетов детьми и медики, которые обозначили ряд советов, помогающих обезопасить их от негативного использования интернета и различных электронных устройств. Родителям следует учесть, что:

- использование мобильных телефонов или соцсетей за обеденным столом неизбежно приведёт к обесцениванию ребёнком живого общения с семьёй. Отказ от гаджетов во время приёма пищи — это первое и самое главное правило;

- активное использование техники непосредственно перед сном обязательно повлияет на качество сна ребёнка, приведёт к проблемам со сном и нервной системой. Потому за час-полтора до сна все члены семьи должны отказаться от телефонов и ноутбуков;

- беседовать с ребёнком на тему безопасности в Сети следует регулярно. Здесь важно объяснить, что причин для беспокойства и дурного настроения может быть много, но лучше устранять их совместными с родителями усилиями;

- дети должны прийти к пониманию того, что гаджеты полностью поглощают их внимание, а значит пользоваться ними во время других важных задач не стоит. Особенно это касается переходов через дорогу с оживлённым движением;

- лучшее воспитание — это собственный пример. Мамы и папы, желающие научить ребёнка грамотно пользоваться современными технологиями, должны тоже соблюдать установленные в доме правила, например, отдыхать от телефона каждые два часа, позволяя себе активно подвигаться.

Эксперты рассказали, как обезопасить детей от негативного воздействия интернета и гаджетов


Эксперты напомнили также, что для нормального развития ребёнка как личности, семья должна учитывать не только возможности познавать окружающий мир дистанционно, что конечно же более удобно, но и приобщать его к активным и совместным видам деятельности, показывая, что жизнь интересна и полна открытий даже без интернета.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Авторские новости / Другое
Добавил: Oksana Сегодня, 11:58

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мультсериал «Симпсоны» будет продлен на
Алексей Панин собирается эмигрировать в
Ученые объяснили, из-за чего викинги
Эксперты рассказали, как обезопасить
Агния Осина разместила откровенный
Ольга Бузова «завела» себе двойника
Ольга Бузова рассказала историю о том,
Специалисты озвучили результаты
Станислав Садальский навестил друга в
Хомяки помогут ученым найти ключ к
Ирина Понаровская заявила, что не
Эксплойт на MacOS имеет доступ к паролям
Звезда «Дом-2» Виктория Боня оставила
Ученые: Звезда Эта Киля вскоре может
Дана Борисова в храме попросила
Брат Кейт Миддлтон Джеймс прокатился по
В Сети раскритиковали Тимати из-за
Представитель Ольги Бузовой опроверг
В Германии к берегу прибило тонны
Новая криптовалюта Павла Дурова Gram
Актер Андрей Чадов рассекретил свою
Разность температур воды способствует
Ксения Собчак и Максим Виторган
Звезда советских комедий Александр
Отдыхающая на Мальдивах Екатерина
В Лос-Анджелесе американец заснял
Антон Шипулин стал отцом во второй раз
Владимир Кличко забрал дочь у бывшей
В России потребители теряют интерес к
Рассекречена личность нового
Просмотреть все новости