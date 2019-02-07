Эксперты рассказали, как обезопасить детей от негативного воздействия интернета и гаджетов





Учитывая быстро растущее количество новых электронных устройств во всём мире, которые ежедневно пользуются огромным спросом преимущественно среди подростков, британские эксперты решили составить ряд обязательных к выполнению рекомендаций, помогающих обезопасить детей от негативного воздействия интернета и гаджетов. Кроме пунктов о том, как должны вести себя родители, чтобы научить ребёнка правильному и здоровому подходу к современным технологиям, специалисты настаивают также на важности фильтрации информации в различных социальных сетях для определённых возрастных категорий. В настоящий же момент любой желающий ребенок легко, а иногда и сам не желая того, получает массу данных из Сети, не соответствующих его потребностям.Заинтересовались вопросом использования гаджетов детьми и медики, которые обозначили ряд советов, помогающих обезопасить их от негативного использования интернета и различных электронных устройств. Родителям следует учесть, что:- использование мобильных телефонов или соцсетей за обеденным столом неизбежно приведёт к обесцениванию ребёнком живого общения с семьёй. Отказ от гаджетов во время приёма пищи — это первое и самое главное правило;- активное использование техники непосредственно перед сном обязательно повлияет на качество сна ребёнка, приведёт к проблемам со сном и нервной системой. Потому за час-полтора до сна все члены семьи должны отказаться от телефонов и ноутбуков;- беседовать с ребёнком на тему безопасности в Сети следует регулярно. Здесь важно объяснить, что причин для беспокойства и дурного настроения может быть много, но лучше устранять их совместными с родителями усилиями;- дети должны прийти к пониманию того, что гаджеты полностью поглощают их внимание, а значит пользоваться ними во время других важных задач не стоит. Особенно это касается переходов через дорогу с оживлённым движением;- лучшее воспитание — это собственный пример. Мамы и папы, желающие научить ребёнка грамотно пользоваться современными технологиями, должны тоже соблюдать установленные в доме правила, например, отдыхать от телефона каждые два часа, позволяя себе активно подвигаться.Эксперты напомнили также, что для нормального развития ребёнка как личности, семья должна учитывать не только возможности познавать окружающий мир дистанционно, что конечно же более удобно, но и приобщать его к активным и совместным видам деятельности, показывая, что жизнь интересна и полна открытий даже без интернета.