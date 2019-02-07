Ольга Бузова «завела» себе двойника

«Бузова, ты что себе двойника нашла? На фотографии у тебя в Instagram один человек, а вот в эфирах совершенно другой.. Нужно было ей инструкции хоть какие-то дать, а то сразу же спалилась девчонка..», «А что тут такого? Даже если Ольга и решила завести двойника, ничего тут плохого не вижу! Ей нужно и о личной жизни же думать, уже не 15 ведь лет!», - продолжают писать в Сети.





В социальных сетях появились фотографии, на которых, по мнению интернет-пользователей, изображен двойник Бузовой.Сложно не заметить, что на снимках, которые появились в Сети, изображено совершенно другое лицо. По словам фолловеров, Ольга, понимая, что не успевает за день выполнять весь рабочий график, решила отыскать девушку, как две капли воды похожую на себя.Нужно сказать, что фотографии, на которых якобы запечатлен двойник Бузовой очень быстро распространились по Интернету. Многие пользователи Сети говорят, что Ольге давно нужно было обзавестись двойником, тогда возможно бы у нее уже был любимый супруг и несколько наследников.К слову, не все подписчики Бузовой поверили в то, что она «завела» себе двойника. По их словам, в социальных сетях распространяют просто неудачные кадры с Ольгой.