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В Амазонской низменности ученые нашли сомов с щупальцами на голове

В Амазонской низменности американские ученые обнаружили шесть неизвестных науке видов сомов с щупальцами на голове. Специалисты отмечают, что отростки, торчащие из головы,они используют в качестве защиты своего потомства.
В Амазонской низменности ученые нашли сомов с щупальцами на голове

По словам ихтиологов, в водах рек Амазонки и Ориноко обитает большое количество неизвестных науке видов сомов и других рыб. Те виды, которые удалось обнаружить, относятся к роду Ancistrus. У представителей данного рода тело покрыто костяными пластинами, а на голове растут «щупальца», ими самцы защищают свою территорию и кладку икры.

Сомов с щупальцами на голове ученые находили исключительно в быстрых и чистых реках Амазонской низменности и на северо-востоке Южной Америки. Эксперты считают, что эти рыбы слишком чувствительно относятся к вырубке лесов и добыче золота. Лесли де Соуза пояснил, что во время добычи золота происходит углубление дна реки, вызывающее повышенную осадочную нагрузку, что в свою очередь приводит к изменению структуры среды обитания речной экосистемы, к которой сомы с трудом адаптируются.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:08

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