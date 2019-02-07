В Амазонской низменности ученые нашли сомов с щупальцами на голове





По словам ихтиологов, в водах рек Амазонки и Ориноко обитает большое количество неизвестных науке видов сомов и других рыб. Те виды, которые удалось обнаружить, относятся к роду Ancistrus. У представителей данного рода тело покрыто костяными пластинами, а на голове растут «щупальца», ими самцы защищают свою территорию и кладку икры.Сомов с щупальцами на голове ученые находили исключительно в быстрых и чистых реках Амазонской низменности и на северо-востоке Южной Америки. Эксперты считают, что эти рыбы слишком чувствительно относятся к вырубке лесов и добыче золота. Лесли де Соуза пояснил, что во время добычи золота происходит углубление дна реки, вызывающее повышенную осадочную нагрузку, что в свою очередь приводит к изменению структуры среды обитания речной экосистемы, к которой сомы с трудом адаптируются.