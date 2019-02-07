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В Сети обнародованы фото певицы Саши Савельевой на последних сроках беременности

На просторах Сети оказались доступны фото, демонстрирующие певицу Сашу Савельеву на последних сроках беременности. По данным СМИ, уже вскоре 35-летняя артистка станет мамой.
В Сети обнародованы фото певицы Саши Савельевой на последних сроках беременности

Сама Саша Савельева предпочитает воздерживаться от комментариев по поводу ее вероятной беременности. При этом доступные на просторах Сети кадры демонстрируют округлившийся живот артистки, что указывает на близость процесса родов. Кроме того, накануне солистка группы “Фабрика” и ее супруг Кирилл Сафонов обратились за помощью к дизайнеру во время ремонта своих апартаментов, поскольку решили с особой тщательностью подойти к оформлению детской.
В Сети обнародованы фото певицы Саши Савельевой на последних сроках беременности

Поклонники Савельевой давно интересуются тем, почему знаменитость и ее муж до сих пор не обзавелись совместным потомством. Оба артиста предпочитали избегать комментариев на этот счет, но как-то певица после многочисленных вопросов заявила, что “молитвами” поклонников рождение ребенка может приблизиться.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:16

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