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Ольга Бузова рассказала историю о том, как «вырубилась» на работе

Новоявленная исполнительница Ольга Бузова сообщила многомиллионной армии поклонников комичную ситуацию, которая на днях произошла с ней.

По словам Бузовой, она по-прежнему нарушает обещание, которое дала себе в новогоднюю ночь.

Ольга Бузова рассказала историю о том, как «вырубилась» на работе

Несколько часов назад Ольга разместила в личном инста-блоге новую фотографию, под которой рассказала поклонникам, как «вырубилась» в гримерке. Выяснилось, что несмотря на данное себе слово, поющая телеведущая продолжает уходить в различные дела, как в омут с головой.

«И всё бы ничего, я кайфую, это мне приносит нереальное удовольствие, работа - это самое большое счастье на сегодняшний день, но сегодня, когда я «вырубилась» в гримерке на неудобном стуле, я поняла, что всё-таки спать нужно..», - высказалась Бузова интернет-пользователям.


Ольга Бузова рассказала историю о том, как «вырубилась» на работе

Бузова поспешила объяснить подписчикам, что не может устроить себе выходной или нормально выспаться не потому, что является помешанным трудоголиком, а только потому, что на все интересные проекты ее приглашают в то время или день, когда ей совсем неудобно. В результате Ольге приходиться жертвовать своим отдыхом и сном.

«Да, я в итоге получаю желаемый результат, но жертвую собой», - отметила поющая ведущая.

Также Ольга поведала подписчикам о том, что время от времени на сон она может выделить не больше двух с половиной часов.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:50

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