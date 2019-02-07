Ольга Бузова рассказала историю о том, как «вырубилась» на работе

«И всё бы ничего, я кайфую, это мне приносит нереальное удовольствие, работа - это самое большое счастье на сегодняшний день, но сегодня, когда я «вырубилась» в гримерке на неудобном стуле, я поняла, что всё-таки спать нужно..», - высказалась Бузова интернет-пользователям.

«Да, я в итоге получаю желаемый результат, но жертвую собой», - отметила поющая ведущая.

По словам Бузовой, она по-прежнему нарушает обещание, которое дала себе в новогоднюю ночь.Несколько часов назад Ольга разместила в личном инста-блоге новую фотографию, под которой рассказала поклонникам, как «вырубилась» в гримерке. Выяснилось, что несмотря на данное себе слово, поющая телеведущая продолжает уходить в различные дела, как в омут с головой.Бузова поспешила объяснить подписчикам, что не может устроить себе выходной или нормально выспаться не потому, что является помешанным трудоголиком, а только потому, что на все интересные проекты ее приглашают в то время или день, когда ей совсем неудобно. В результате Ольге приходиться жертвовать своим отдыхом и сном.Также Ольга поведала подписчикам о том, что время от времени на сон она может выделить не больше двух с половиной часов.