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В Москве во время раскопок археологи обнаружили клад из монет XIX-XX веков

В Москве археологам во время раскопок удалось обнаружить на территории улицы Долгоруковской клад из медных и серебряных монет. По словам экспертов, находка датируется XIX-XX веками. Деньги мог спрятать хозяин дома в период Первой мировой войны.
В Москве во время раскопок археологи обнаружили клад из монет XIX-XX веков

Ученые уверены, найденные на месте снесенной многоэтажки в российской столице монеты были спрятаны хозяином, когда в стране был финансовый кризис. Монеты представляли хоть какую-то ценность, в отличие от быстро обесценивающихся купюр.

Было обнаружено около 100 монет от полкопейки до рубля. Клад, составляющий около 35 рублей, замуровали в стене в одном из слоев битого кирпича в доме на 2 или 3 этаже. В 1960 году дом снесли и деньги оказались в земле.

Как рассказали сотрудники Департамента культурного наследия, 35 рублей в тот период были большой суммой. Столько платило государство квалифицированному рабочему за месяц. Буханка хлеба стоила 4-7 копеек, 1 литр молока -14 копеек, сапоги покупали за 5 рублей, корова стоила 60 рублей, а строительство деревянного дома могло обойтись в 100 рублей.
В Москве во время раскопок археологи обнаружили клад из монет XIX-XX веков

В настоящий момент следует провести реставрацию артефактов, так как из-за долгого пребывания в земле монеты потеряли свой вид. После проведенной работы находка отправится в Музей Москвы.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:40

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