Американские учёные разработали таблетку с "реактивным двигателем"





Сотрудники Калифорнийского университета Сан-Диего представили инновационную таблетку с "реактивным двигателем". Капсула необходима для прямой доставки лекарственного препарата непосредственно к очагу заболевания. Современные пилюли с большим трудом доходят до больного органа или тканей. Желудочный сок их полностью переваривает, поэтому людям назначают больше вещества, чем необходимо, дабы малая часть всё-таки дошла до очага.Поскольку лекарства часто токсичны для здоровых тканей, их заменяют болезненными уколами. В качестве технологий адресной доставки медики предлагали рентген, наночастицы и ультразвук. Американские специалисты поместили в капсулу подобие двигателя из частиц магния и титана. От воды таблетка запускает реактивную струю, продвигаясь по тракту прямо к кишечнику. Оболочка из клеточной мембраны не расщепляется от желудочного сока. Таблетка уже успешно показала себя в испытаниях на лабораторных мышах.