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Американские учёные разработали таблетку с "реактивным двигателем"

Американские учёные разработали таблетку с "реактивным двигателем", которая доставляет действующее вещество непосредственно в кишечник. Эксперименты на мышах подтвердили эффективность технологии.
Американские учёные разработали таблетку с "реактивным двигателем"

Сотрудники Калифорнийского университета Сан-Диего представили инновационную таблетку с "реактивным двигателем". Капсула необходима для прямой доставки лекарственного препарата непосредственно к очагу заболевания. Современные пилюли с большим трудом доходят до больного органа или тканей. Желудочный сок их полностью переваривает, поэтому людям назначают больше вещества, чем необходимо, дабы малая часть всё-таки дошла до очага.

Поскольку лекарства часто токсичны для здоровых тканей, их заменяют болезненными уколами. В качестве технологий адресной доставки медики предлагали рентген, наночастицы и ультразвук. Американские специалисты поместили в капсулу подобие двигателя из частиц магния и титана. От воды таблетка запускает реактивную струю, продвигаясь по тракту прямо к кишечнику. Оболочка из клеточной мембраны не расщепляется от желудочного сока. Таблетка уже успешно показала себя в испытаниях на лабораторных мышах.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:24

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