Мультсериал «Симпсоны» будет продлен на два сезона





Телеканал Fox официально заявил, что выпустит дополнительные сезоны у себя в эфире. Известно, что из всех частей анимационного шоу в общей сложности выйдет 713 серий.Напомним, что «Симпсоны» признаны самым долгим сериалом в американской индустрии телевидения. 17 декабря 1989 года на экраны вышла первая серия культового мультфильма. Трансляция с тех пор происходит на телеканале Fox. Он повествует о жизни супружеской пары и их детей. Сериал наполнен юмором в жанре сатиры, но полюбился и детям, и взрослым. В 1998 году «Симпсоны» были признаны лучшим телесериалом 20 века по версии американского издания Time.