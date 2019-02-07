Мультсериал «Симпсоны» будет продлен на два сезона
Популярный во всем мире мультсериал «Симпсоны» планируют продлить еще на два сезона. По счету это уже 31 и 32 новинки, как сообщают зарубежные СМИ.
Телеканал Fox официально заявил, что выпустит дополнительные сезоны у себя в эфире. Известно, что из всех частей анимационного шоу в общей сложности выйдет 713 серий.
Напомним, что «Симпсоны» признаны самым долгим сериалом в американской индустрии телевидения. 17 декабря 1989 года на экраны вышла первая серия культового мультфильма. Трансляция с тех пор происходит на телеканале Fox. Он повествует о жизни супружеской пары и их детей. Сериал наполнен юмором в жанре сатиры, но полюбился и детям, и взрослым. В 1998 году «Симпсоны» были признаны лучшим телесериалом 20 века по версии американского издания Time.
Телеканал Fox официально заявил, что выпустит дополнительные сезоны у себя в эфире. Известно, что из всех частей анимационного шоу в общей сложности выйдет 713 серий.
Напомним, что «Симпсоны» признаны самым долгим сериалом в американской индустрии телевидения. 17 декабря 1989 года на экраны вышла первая серия культового мультфильма. Трансляция с тех пор происходит на телеканале Fox. Он повествует о жизни супружеской пары и их детей. Сериал наполнен юмором в жанре сатиры, но полюбился и детям, и взрослым. В 1998 году «Симпсоны» были признаны лучшим телесериалом 20 века по версии американского издания Time.
Культура
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 12:08