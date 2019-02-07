АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Идентификация клетки происхождения рака предотвратит метастазы и разрастание опухолей
EUR 74.77 USD 65.67
Курс валют на 07.02.2019

Мультсериал «Симпсоны» будет продлен на два сезона

Популярный во всем мире мультсериал «Симпсоны» планируют продлить еще на два сезона. По счету это уже 31 и 32 новинки, как сообщают зарубежные СМИ.
Мультсериал «Симпсоны» будет продлен на два сезона

Телеканал Fox официально заявил, что выпустит дополнительные сезоны у себя в эфире. Известно, что из всех частей анимационного шоу в общей сложности выйдет 713 серий.

Напомним, что «Симпсоны» признаны самым долгим сериалом в американской индустрии телевидения. 17 декабря 1989 года на экраны вышла первая серия культового мультфильма. Трансляция с тех пор происходит на телеканале Fox. Он повествует о жизни супружеской пары и их детей. Сериал наполнен юмором в жанре сатиры, но полюбился и детям, и взрослым. В 1998 году «Симпсоны» были признаны лучшим телесериалом 20 века по версии американского издания Time.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 12:08

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жителей Сицилии удивила загадочная
Певец Иван Макаревич рассказал о дуэте
Ирина Пинчук сбежала с проекта после
Британцы назвали математика Алана
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук вместе
В Амазонской низменности ученые нашли
Приложение Adobe повреждает динамики на
Идентификация клетки происхождения рака
СМИ вынудили помощницу Евгения
Конфликты в семье Саши Черно и Ольги
Ученые нашли новый способ лечения
Россия запустит самостоятельное
В Москве во время раскопок археологи
Покупатели недовольны сервисом
Учёные разгадали механизм создания
Ариана Гранде не планирует выступать на
Американские учёные разработали
В Сети обнародованы фото певицы Саши
Мультсериал «Симпсоны» будет продлен на
Алексей Панин собирается эмигрировать в
Ученые объяснили, из-за чего викинги
Эксперты рассказали, как обезопасить
Агния Осина разместила откровенный
Ольга Бузова «завела» себе двойника
Ольга Бузова рассказала историю о том,
Специалисты озвучили результаты
Станислав Садальский навестил друга в
Хомяки помогут ученым найти ключ к
Ирина Понаровская заявила, что не
Эксплойт на MacOS имеет доступ к паролям
Просмотреть все новости