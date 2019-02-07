Агния Осина разместила откровенный снимок в Сети

В последнее время Агния Осина пробует свои силы в шоу-бизнесе, накануне дочь покойного артиста даже участвовала в организованном Андреем Разиным концерте. Продюсер пообещал, что приложит максимум усилий, чтобы сделать наследницу его товарища Евгения Осина известной. Помимо этого, дочь ушедшего из жизни в прошлом году музыканта пробует свои силы и в качестве модели.В пользу этого свидетельствует и новый снимок молодой звезды, на котором она позирует перед камерой в откровенном образе. Под полупрозрачный наряд Агния Осина не надела нижнего белья, стоя боком к объективу. Также на фото видны несколько тату наследницы Евгения Осина. Свою публикацию владелица аккаунта сопроводила стихотворными строчками. В комментариях фолловеры восхитились 17-летней Агнией Осиной, отметив, что она растет настоящей красавицей.