Алексей Панин собирается эмигрировать в США

Алексей Панин не часто делает публикации в социальных сетях. Но недавно скандально известный актер показал в Instagram фотографию, на которой были запечатлены виза в США и американские доллары. В комментарии к посту знаменитость написал: "Билет в одну сторону". В конце своей публикации Алексей Панин добавил несколько строчек из стихотворения Лермонтова под названием "Прощай, немытая Россия".Подписчики актера отреагировали моментально. Они написали: "Все, кто так думал и уехал, вернулись назад в немытую Россию", " Не так легко эмигрировать в США, как это кажется", "Всё правильно сделал, молодец", "Удачи, счастья тебе, Алексей, в США! Дай бог, чтобы тебе было там без проблем!", "Молодец, так держать", "Самый расцвет для мужика, успехов, занимайся любимым делом, удачи!".