АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали, как обезопасить детей от негативного воздействия интернета и гаджетов
EUR 74.77 USD 65.67
Курс валют на 07.02.2019

Алексей Панин собирается эмигрировать в США

На странице скандально известного актера Алексея Панина в Instagram появилась новая публикация. Знаменитость сообщил своим фанатам, что собирается эмигрировать в США.

Алексей Панин собирается эмигрировать в США

Алексей Панин не часто делает публикации в социальных сетях. Но недавно скандально известный актер показал в Instagram фотографию, на которой были запечатлены виза в США и американские доллары. В комментарии к посту знаменитость написал: "Билет в одну сторону". В конце своей публикации Алексей Панин добавил несколько строчек из стихотворения Лермонтова под названием "Прощай, немытая Россия".

Алексей Панин собирается эмигрировать в США

Подписчики актера отреагировали моментально. Они написали: "Все, кто так думал и уехал, вернулись назад в немытую Россию", " Не так легко эмигрировать в США, как это кажется", "Всё правильно сделал, молодец", "Удачи, счастья тебе, Алексей, в США! Дай бог, чтобы тебе было там без проблем!", "Молодец, так держать", "Самый расцвет для мужика, успехов, занимайся любимым делом, удачи!".



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мультсериал «Симпсоны» будет продлен на
Алексей Панин собирается эмигрировать в
Ученые объяснили, из-за чего викинги
Эксперты рассказали, как обезопасить
Агния Осина разместила откровенный
Ольга Бузова «завела» себе двойника
Ольга Бузова рассказала историю о том,
Специалисты озвучили результаты
Станислав Садальский навестил друга в
Хомяки помогут ученым найти ключ к
Ирина Понаровская заявила, что не
Эксплойт на MacOS имеет доступ к паролям
Звезда «Дом-2» Виктория Боня оставила
Ученые: Звезда Эта Киля вскоре может
Дана Борисова в храме попросила
Брат Кейт Миддлтон Джеймс прокатился по
В Сети раскритиковали Тимати из-за
Представитель Ольги Бузовой опроверг
В Германии к берегу прибило тонны
Новая криптовалюта Павла Дурова Gram
Актер Андрей Чадов рассекретил свою
Разность температур воды способствует
Ксения Собчак и Максим Виторган
Звезда советских комедий Александр
Отдыхающая на Мальдивах Екатерина
В Лос-Анджелесе американец заснял
Антон Шипулин стал отцом во второй раз
Владимир Кличко забрал дочь у бывшей
В России потребители теряют интерес к
Рассекречена личность нового
Просмотреть все новости