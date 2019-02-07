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Станислав Садальский навестил друга в Лефортовской тюрьме в Москве

Станислав Садальский навестил своего друга, который находится в Лефортовской тюрьме в Москве. О своем пребывании в СИЗО артист рассказал в новой публикации на просторах Instagram.
Станислав Садальский навестил друга в Лефортовской тюрьме в Москве

По словам Стаса Садальского, он восхищается волей своего товарища, поскольку после его попадания в тюрьму никто из бывших замов и помощников, составлявших окружение мужчины, не проведал его. Более того, они даже не прислали заключенному передачу, поскольку “боятся”. Сам же Садальский признался, что ему терять нечего, а своих друзей он бросать не намерен, в какой бы сложной ситуации они не оказались.

Актер отметил, что в жизни важно не отчаиваться при любых обстоятельствах. Плохо, уверен Садальский, это только когда кого-то запаковывают в черный пакет, а “очень плохо” — когда происходит это по частям. В комментариях фолловеры похвалили кумира за то, что он не отказывается от друзей даже при сложных обстоятельствах.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:36

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