Станислав Садальский навестил друга в Лефортовской тюрьме в Москве

По словам Стаса Садальского, он восхищается волей своего товарища, поскольку после его попадания в тюрьму никто из бывших замов и помощников, составлявших окружение мужчины, не проведал его. Более того, они даже не прислали заключенному передачу, поскольку “боятся”. Сам же Садальский признался, что ему терять нечего, а своих друзей он бросать не намерен, в какой бы сложной ситуации они не оказались.Актер отметил, что в жизни важно не отчаиваться при любых обстоятельствах. Плохо, уверен Садальский, это только когда кого-то запаковывают в черный пакет, а “очень плохо” — когда происходит это по частям. В комментариях фолловеры похвалили кумира за то, что он не отказывается от друзей даже при сложных обстоятельствах.