Звезда «Дом-2» Виктория Боня оставила дома дочь со сломанной рукой ради очередных съемок

«И как теперь тебя можно назвать хорошей матерью? Ребенок дома сидит с переломанной рукой, а ты по съемках различным ездишь.. Кошмар просто! Малышке сейчас как никогда нужна мамина любовь и забота!», - написала одна из подписчиц Виктории Бони в Сети.







Выяснилось, что Виктория ради новых съемок оставила дома единственную наследницу со сломанной рукой.Не секрет, что на днях дочери Бони – Анджелине Летицие Смерфит наложили гипс. По словам телезнаменитости, ее наследница совершено случайно оступилась и упала, после чего почувствовала невыносимую боль в руке. По приезду в клинику, медики диагностировали перелом левой руки в нескольких местах.Спустя несколько дней после происшествия, бывшей участнице «Дома-2» предложили принять участие в очередной съемке, от которой Боня не стала отказываться. По словам Виктории, сейчас она готовит для своих поклонников «нечто превосходное», что точно должно им понравиться.Нужно сказать, что интернет-пользователей очень разгневало то, что Боня не стала откладывать свою работу, а практически сразу же оставила единственную наследницу дома и уехала по делам. По мнению фолловеров, Виктория обязана была отложить на некоторое время все занятия, чтобы побыть возле малышки, которая сейчас болеет.