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Звезда «Дом-2» Виктория Боня оставила дома дочь со сломанной рукой ради очередных съемок

Экс-участница телестройки «Дом-2» Виктория Боня в очередной раз подверглась критике со стороны многочисленных недоброжелателей.

Выяснилось, что Виктория ради новых съемок оставила дома единственную наследницу со сломанной рукой.

Звезда «Дом-2» Виктория Боня оставила дома дочь со сломанной рукой ради очередных съемок

Не секрет, что на днях дочери Бони – Анджелине Летицие Смерфит наложили гипс. По словам телезнаменитости, ее наследница совершено случайно оступилась и упала, после чего почувствовала невыносимую боль в руке. По приезду в клинику, медики диагностировали перелом левой руки в нескольких местах.

Спустя несколько дней после происшествия, бывшей участнице «Дома-2» предложили принять участие в очередной съемке, от которой Боня не стала отказываться. По словам Виктории, сейчас она готовит для своих поклонников «нечто превосходное», что точно должно им понравиться.

Звезда «Дом-2» Виктория Боня оставила дома дочь со сломанной рукой ради очередных съемок

Нужно сказать, что интернет-пользователей очень разгневало то, что Боня не стала откладывать свою работу, а практически сразу же оставила единственную наследницу дома и уехала по делам. По мнению фолловеров, Виктория обязана была отложить на некоторое время все занятия, чтобы побыть возле малышки, которая сейчас болеет.

«И как теперь тебя можно назвать хорошей матерью? Ребенок дома сидит с переломанной рукой, а ты по съемках различным ездишь.. Кошмар просто! Малышке сейчас как никогда нужна мамина любовь и забота!», - написала одна из подписчиц Виктории Бони в Сети.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:11

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