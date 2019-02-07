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Специалисты озвучили результаты проверки качества российского бензина

Специалисты оценили качество бензина на 60-и заправочных станциях. Результаты проверки топлива в России уже известны.

Специалисты озвучили результаты проверки качества российского бензина

Эксперты начали проверку с АЗС Ставропольского края. Бензин проходил проверку в 31 этап по каждому необходимому показателю. На 28 заправках было обнаружено несоответствие топлива и паспорта на него, в некоторых случаях владельцы вообще не имели никаких документов на реализацию. На 16-и АЗС обнаружили превышение нормы оксигенатов, серы и кислорода в бензине. По сравнению с прошлым годом, количество нарушений все же снизилось на 9%.

Как сообщает министр промышленности и торговли Денис Мантуров, только на 7 станциях из 60 были обнаружены несоответствия обязательным стандартам качества бензина. Большая часть нарушителей оказались небольшими частными заправками.

Результаты проверки уже переданы в Росстандарт для дальнейшего расследования и определения размера штрафов. Провести исследования бензина обещают в каждом регионе.



 
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Общество
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 11:45

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