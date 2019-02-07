Специалисты озвучили результаты проверки качества российского бензина





Эксперты начали проверку с АЗС Ставропольского края. Бензин проходил проверку в 31 этап по каждому необходимому показателю. На 28 заправках было обнаружено несоответствие топлива и паспорта на него, в некоторых случаях владельцы вообще не имели никаких документов на реализацию. На 16-и АЗС обнаружили превышение нормы оксигенатов, серы и кислорода в бензине. По сравнению с прошлым годом, количество нарушений все же снизилось на 9%.Как сообщает министр промышленности и торговли Денис Мантуров, только на 7 станциях из 60 были обнаружены несоответствия обязательным стандартам качества бензина. Большая часть нарушителей оказались небольшими частными заправками.Результаты проверки уже переданы в Росстандарт для дальнейшего расследования и определения размера штрафов. Провести исследования бензина обещают в каждом регионе.