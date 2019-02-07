Новая криптовалюта Павла Дурова Gram оценивается в $29,5 млрд





Как информирует The Bell со ссылкой на близкий к компании Дурова источник, эксперты оценили общую стоимость запускаемой вскоре криптовалюты Gram. В конце текущего года сумма вложений может достичь $29,5 миллиардов. При этом в последние месяцы 2019-го один Gram будут продавать по 5,9 долларов.Блокчейн-платформой для "добычи" виртуальных денежных средств послужит TON или Telegram Open Network. Последняя будет доступна для пользователей мессенджера Дурова.Как ранее обещала команда разработчиков, обработка транзакций на TON будет происходить быстрее, чем у конкурентных Ethereum или Bitcoin, что станет преимуществом для привлечения клиентов. Платежи на платформе станут осуществляться со скоростью сервисов Mastercard и Visa.Дуров с партнёрами собирался запустить TON в начале 2019-го, однако разработка настолько инновационна, что это может привести к задержкам. В настоящий момент готовность платформы Telegram достигла 90 процентов. Напомним, что в октябре 2018-го Дурову удалось получить от инвесторов $1,7 млрд на свой проект.