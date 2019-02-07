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Хомяки помогут ученым найти ключ к лечению болезни Альцгеймера

Ученые надеются, что при помощи хомяков им удастся обнаружить ключ к лечению болезни Альцгеймера. Об итогах проведенных работ сообщается на страницах профильного издания.
Хомяки помогут ученым найти ключ к лечению болезни Альцгеймера

Ученые изучили сирийских хомяков, они в период холодов могут на несколько дней впадать в спячку, чередуя вынужденный отдых с периодами бодрствования. Для сохранения активности нейронов в зимнюю пору мозг животных сталкивается со структурными, а также метаболическими изменениями. Ключевым в данном процессе выступает фосфорилирование белка тау, воздействующего на болезнь Альцгеймера.

Исследования с участием хомяков показали, что тау-белок образует в мозге спящего животного запутанные структуры, схожие с теми, что фиксируются у пациентов с данным недугом. Когда же хомяк пробуждается, структуры исчезают, в то время как фосфорилирование тау стремительно меняется.

Ученые не теряют надежды на то, что полученные ими по итогам работы данные могут впоследствии стать основой для разработки новых методик и препаратов, направленных на лечение болезни Альцгеймера.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:29

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