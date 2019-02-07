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Ирина Понаровская заявила, что не считает измену предательством

В одном из своих недавних интервью Ирина Понаровская заявила, что не считает измену предательством. Также знаменитость отметила, что все люди ошибаются.

Ирина Понаровская заявила, что не считает измену предательством

Ирина Понаровская затронула тему предательства и сообщила, что весьма осторожно относится к данному слову. Певица уверена, что измену между возлюбленными нельзя назвать предательством, поскольку все люди способны делать ошибки. Знаменитость сообщила, что она неоднократно ошибалась и ее прощали, и она тоже не таит обиды на тех мужчин, которые ей изменяли. Также она пояснила, что предать можно только родину.

Ирина Понаровская заявила, что не считает измену предательством

Ирина Понаровская сообщила, что она сильная женщина, и это жизнь ее заставила быть такой. Ведь будь она слабой личностью, то никогда не добилась успеха, поскольку зритель не пошел бы за ней. При этом певице приходится быть весьма жесткой, но она всегда относилась с уважением к своим поклонникам. Также знаменитость поведала, что не скрывает своего возраста, а в повседневной жизни практически не пользуется косметикой.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:21

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