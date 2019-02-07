Представитель Ольги Бузовой опроверг слухи о съемках второго сезона «Замуж за Бузову»





Не секрет, что на днях в социальных сетях появилось сообщение, что Бузова улетела в Португалию «создавать новую историю», а если быть точнее - участвовать в съемках нового сезона одноименного телепроекта.Впрочем, сама Ольга о новом проекте ничего не говорила. Поющая телеведущая не подтверждала и не опровергала эти слухи, в результате чего многочисленные интернет-пользователи предположили, что это правда.И вот считанные часы назад по поводу возможных съемок второго сезона «Замуж за Бузову» высказался представитель Ольги. По словам Богославского, он до сих пор не может понять, почему некоторые СМИ и поклонники Бузовой предположили, что она снимается в новом сезоне телепроекта.Оказывается, что пока Ольга больше не планирует участвовать в подобных «авантюрах», да и никто ей еще не предложил сняться во второй части. Также Антон подчеркнул, что очень «глупо» было даже предположить, что за два дня нахождения Бузовой в Лиссабоне, продюсеры могли что-то снять достойное, ведь на это уходить куда больше времени.К слову, Богославский указал на то, что на данный момент исполнительница занимается только своей карьерой, несмотря даже на то, что мечтает о детях и полноценной семье.