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Представитель Ольги Бузовой опроверг слухи о съемках второго сезона «Замуж за Бузову»

PR-агент новоявленной российской артистки Ольги Бузовой Антон Богославский опроверг информацию о том, что начались съемки второго сезона реалити-шоу «Замуж за Бузову».

Не секрет, что на днях в социальных сетях появилось сообщение, что Бузова улетела в Португалию «создавать новую историю», а если быть точнее - участвовать в съемках нового сезона одноименного телепроекта.

Представитель Ольги Бузовой опроверг слухи о съемках второго сезона «Замуж за Бузову»

Впрочем, сама Ольга о новом проекте ничего не говорила. Поющая телеведущая не подтверждала и не опровергала эти слухи, в результате чего многочисленные интернет-пользователи предположили, что это правда.

И вот считанные часы назад по поводу возможных съемок второго сезона «Замуж за Бузову» высказался представитель Ольги. По словам Богославского, он до сих пор не может понять, почему некоторые СМИ и поклонники Бузовой предположили, что она снимается в новом сезоне телепроекта.

Представитель Ольги Бузовой опроверг слухи о съемках второго сезона «Замуж за Бузову»

Оказывается, что пока Ольга больше не планирует участвовать в подобных «авантюрах», да и никто ей еще не предложил сняться во второй части. Также Антон подчеркнул, что очень «глупо» было даже предположить, что за два дня нахождения Бузовой в Лиссабоне, продюсеры могли что-то снять достойное, ведь на это уходить куда больше времени.

К слову, Богославский указал на то, что на данный момент исполнительница занимается только своей карьерой, несмотря даже на то, что мечтает о детях и полноценной семье.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:51

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