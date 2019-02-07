Ученые: Звезда Эта Киля вскоре может затмить туманность Гомункул





В настоящее время астрономами отмечается снижение интенсивности свечения Эта Киля, поэтому уже в недалеком будущем заметить звезду на небе невооруженным глазом окажется проблематично. Все по той причине, что светило затмит туманность Гомункул, однако спустя десятилетие ситуация вновь успеет поменяться. Размеры туманности неизменно растут, практически каждую секунду она расширяется примерно на 670 км. Теперь для обнаружения звезды Эта Киля потребуется использование специальной оптики. В ситуации имеются свои плюсы, к примеру, ученые смогут лучше изучить Гомункул.К тому же, уже в период до 2030 года туманность должна рассеяться, после чего Эта Киля вернет себе звание одного из наиболее ярких светил. Все этапы космических изменений астрономы намерены фиксировать.