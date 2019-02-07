Дана Борисова в храме попросила прощения за недостаток любви к близким

В своем обращении к “Всевышнему” Дана Борисова попросила простить ее за осуждение, которое могло быть непредумышленным. Иногда теледива позволяет себе своеволие, прося прощения за недостаток любви к близким людям, нехватку здравомыслия и смирения, а также прочие ошибки. В подписи к посту телеведущая также отметила, что после посещения храма наконец-то зажгла свечи у себя в доме. Посредством молитвы Борисова надеется обрести доброту и спокойствие в своем сердце, также она просит бога помочь ей воссоединиться с дочерью Полиной.В комментариях поклонники поддержали Дану Борисову, пожелав, чтобы все задуманное и желанное сбылось. Кто-то из фолловеров поинтересовался, где сейчас находится дочь теледивы. Знаменитость призналась, что пока девочка живет с отцом.