В Сети раскритиковали Тимати из-за пропуска похорон Децла

Как сообщается Децл ушел из жизни в ночь со 2-го на 3-е февраля. Причиной смерти стала остановка сердца. Для многие такая новость стала настоящим ударом, коллеги Кирилла Толмацкого начали публиковать посты в социальных сетях посвященные рэперу. Тимати тоже не остался в стороне и показал фанатам архивное фото, рассказав, как начиналась их карьера рэп-исполнителей. Но при этом на похороны Децла звезда так и не приехал.В Instagram начали писать: "Лицемерие Тим.. печально видеть, как тебе по большому счету все равно на такого человека как Кирилл", "Мог бы и на похороны прийти. Тем более знал его лично. Неуважение какое-то к Децлу", "Кирилл тебя назвал другом, а ты Друг даже не пришёл на поминки", "Одни понты и больше ничего! Лучше бы на похороны пришел".