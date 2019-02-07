В Сети раскритиковали Тимати из-за пропуска похорон Децла
Недавно стало известно о смерти Кирилла Толмацкого, более известного публике, как Децл. Тимати написал пост о рэпере в Instagram, но на похоронах коллеги не присутствовал, за что его и раскритиковали пользователи Сети.
Как сообщается Децл ушел из жизни в ночь со 2-го на 3-е февраля. Причиной смерти стала остановка сердца. Для многие такая новость стала настоящим ударом, коллеги Кирилла Толмацкого начали публиковать посты в социальных сетях посвященные рэперу. Тимати тоже не остался в стороне и показал фанатам архивное фото, рассказав, как начиналась их карьера рэп-исполнителей. Но при этом на похороны Децла звезда так и не приехал.
В Instagram начали писать: "Лицемерие Тим.. печально видеть, как тебе по большому счету все равно на такого человека как Кирилл", "Мог бы и на похороны прийти. Тем более знал его лично. Неуважение какое-то к Децлу", "Кирилл тебя назвал другом, а ты Друг даже не пришёл на поминки", "Одни понты и больше ничего! Лучше бы на похороны пришел".
Как сообщается Децл ушел из жизни в ночь со 2-го на 3-е февраля. Причиной смерти стала остановка сердца. Для многие такая новость стала настоящим ударом, коллеги Кирилла Толмацкого начали публиковать посты в социальных сетях посвященные рэперу. Тимати тоже не остался в стороне и показал фанатам архивное фото, рассказав, как начиналась их карьера рэп-исполнителей. Но при этом на похороны Децла звезда так и не приехал.
В Instagram начали писать: "Лицемерие Тим.. печально видеть, как тебе по большому счету все равно на такого человека как Кирилл", "Мог бы и на похороны прийти. Тем более знал его лично. Неуважение какое-то к Децлу", "Кирилл тебя назвал другом, а ты Друг даже не пришёл на поминки", "Одни понты и больше ничего! Лучше бы на похороны пришел".
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:55