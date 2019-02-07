АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали, как обезопасить детей от негативного воздействия интернета и гаджетов
EUR 74.77 USD 65.67
Курс валют на 07.02.2019

Эксплойт на MacOS имеет доступ к паролям

Эксперт по компьютерной безопасности Линус Хенце обнаружил эксплойт на MacOS, способный получить доступ к системным паролям. Свое открытие он назвал KeySteal.

Эксплойт на MacOS имеет доступ к паролям

Исследователь утверждает, что система для управления паролями на MacOS, которая называется Keychain, перестала выполнять свои прямые функции. Теперь она несет угрозу утечки личных данных. С похожей проблемой пользователи сталкивались 2 года назад. Тогда некорректную работу быстро обнаружили и исправили.

Программа KeySteal, по мнению Хенце, может получать доступ к паролям без авторизации. Однако без ведома пользователя, это абсолютно небезопасно. Эксплойт также может обходить и предупреждения об угрозах от Apple.

Проблема заключается еще и в том, что на MacOS не предусмотрены вознаграждения за обнаружение эксплойта, как в случае с устройствами iOS. Сама компания в данный момент просто не обращает внимания на возникшую проблему. Для того, чтобы решить ее, следует сначала обнаружить причину возникших сбоев, но Apple, судя по всему, не торопится это делать.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 11:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мультсериал «Симпсоны» будет продлен на
Алексей Панин собирается эмигрировать в
Ученые объяснили, из-за чего викинги
Эксперты рассказали, как обезопасить
Агния Осина разместила откровенный
Ольга Бузова «завела» себе двойника
Ольга Бузова рассказала историю о том,
Специалисты озвучили результаты
Станислав Садальский навестил друга в
Хомяки помогут ученым найти ключ к
Ирина Понаровская заявила, что не
Эксплойт на MacOS имеет доступ к паролям
Звезда «Дом-2» Виктория Боня оставила
Ученые: Звезда Эта Киля вскоре может
Дана Борисова в храме попросила
Брат Кейт Миддлтон Джеймс прокатился по
В Сети раскритиковали Тимати из-за
Представитель Ольги Бузовой опроверг
В Германии к берегу прибило тонны
Новая криптовалюта Павла Дурова Gram
Актер Андрей Чадов рассекретил свою
Разность температур воды способствует
Ксения Собчак и Максим Виторган
Звезда советских комедий Александр
Отдыхающая на Мальдивах Екатерина
В Лос-Анджелесе американец заснял
Антон Шипулин стал отцом во второй раз
Владимир Кличко забрал дочь у бывшей
В России потребители теряют интерес к
Рассекречена личность нового
Просмотреть все новости