Эксплойт на MacOS имеет доступ к паролям
Эксперт по компьютерной безопасности Линус Хенце обнаружил эксплойт на MacOS, способный получить доступ к системным паролям. Свое открытие он назвал KeySteal.
Исследователь утверждает, что система для управления паролями на MacOS, которая называется Keychain, перестала выполнять свои прямые функции. Теперь она несет угрозу утечки личных данных. С похожей проблемой пользователи сталкивались 2 года назад. Тогда некорректную работу быстро обнаружили и исправили.
Программа KeySteal, по мнению Хенце, может получать доступ к паролям без авторизации. Однако без ведома пользователя, это абсолютно небезопасно. Эксплойт также может обходить и предупреждения об угрозах от Apple.
Проблема заключается еще и в том, что на MacOS не предусмотрены вознаграждения за обнаружение эксплойта, как в случае с устройствами iOS. Сама компания в данный момент просто не обращает внимания на возникшую проблему. Для того, чтобы решить ее, следует сначала обнаружить причину возникших сбоев, но Apple, судя по всему, не торопится это делать.
Исследователь утверждает, что система для управления паролями на MacOS, которая называется Keychain, перестала выполнять свои прямые функции. Теперь она несет угрозу утечки личных данных. С похожей проблемой пользователи сталкивались 2 года назад. Тогда некорректную работу быстро обнаружили и исправили.
Программа KeySteal, по мнению Хенце, может получать доступ к паролям без авторизации. Однако без ведома пользователя, это абсолютно небезопасно. Эксплойт также может обходить и предупреждения об угрозах от Apple.
Проблема заключается еще и в том, что на MacOS не предусмотрены вознаграждения за обнаружение эксплойта, как в случае с устройствами iOS. Сама компания в данный момент просто не обращает внимания на возникшую проблему. Для того, чтобы решить ее, следует сначала обнаружить причину возникших сбоев, но Apple, судя по всему, не торопится это делать.
Технологии
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 11:15