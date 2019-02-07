Эксплойт на MacOS имеет доступ к паролям





Исследователь утверждает, что система для управления паролями на MacOS, которая называется Keychain, перестала выполнять свои прямые функции. Теперь она несет угрозу утечки личных данных. С похожей проблемой пользователи сталкивались 2 года назад. Тогда некорректную работу быстро обнаружили и исправили.Программа KeySteal, по мнению Хенце, может получать доступ к паролям без авторизации. Однако без ведома пользователя, это абсолютно небезопасно. Эксплойт также может обходить и предупреждения об угрозах от Apple.Проблема заключается еще и в том, что на MacOS не предусмотрены вознаграждения за обнаружение эксплойта, как в случае с устройствами iOS. Сама компания в данный момент просто не обращает внимания на возникшую проблему. Для того, чтобы решить ее, следует сначала обнаружить причину возникших сбоев, но Apple, судя по всему, не торопится это делать.